США підготували санкції проти оточення Путіна у разі нового вторгнення Росії в Україну

Сполучені Штати та їхні союзники підготували список осіб із оточення російського президента Володимира Путіна, проти яких можуть бути запроваджені персональні санкції у разі вторгнення Росії в Україну, повідомляють Reuters та Financial Times.

Високопосадовець адміністрації американського президента Джо Байдена розповів, що до списку включені фізичні особи, які «входять до найближчого кола Кремля або близькі до нього, а також відіграють роль в ухваленні владою Росії рішень або щонайменше беруть участь у дестабілізаційних діях Кремля». Це можуть бути чиновники, найвищі посадові особи та члени рад директорів державних компаній.

За словами джерела, ці санкції «відріжуть їх від міжнародної фінансової системи та призведуть до того, що члени їхніх родин більше не зможуть користуватися привілеєм зберігати свої гроші на Заході та вступати до елітарних західних університетів».

Деякі особи з цього списку, як повідомляється, були зазначені у засекреченому переліку російських політиків високого рангу та великих бізнесменів, який Міністерство фінансів США відправило Конгресу у 2018 році на виконання закону «Про протидію противникам Америки через санкції». Конкретні прізвища не вказуються.

Персональні санкції пропонується ухвалити на додаток до обмежень проти банківського та енергетичного секторів Росії.

У МЗС Великої Британії раніше оголосили, що планують внести поправки до законів, які дозволять запроваджувати санкції проти російських банків, енергетичних компаній та «олігархів, близьких до Кремля» у звʼязку із загрозою російського збройного вторгнення в Україну.

Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав цю заяву «тривожною… не тільки для нас, для наших компаній», а також такою, що «демонструє непередбачуваність Лондона». Він заявив, що «йдеться про неприкриту атаку на бізнес», і погрожував реакцією у відповідь, якщо Лондон вдасться до таких заходів.

Британський план санкцій, як очікується, буде оприлюднений перед поїздкою премʼєр-міністра Бориса Джонсона до Києва, запланованою на цей тиждень.