«100% ймовірності» блискавичної наступальної операції Росії на Харків немає – Резніков

100-відсоткової ймовірності блискавичної наступальної операції Росії на Харків наразі не існує, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Ви спитали про вірогідність. На щастя, можу впевнено сказати: такої вірогідності немає. Поясню – чому. Тому що якщо ми кажемо про вірогідність, то це 100% імовірність з погляду слова. Якщо взяти теорію ймовірності, то вірогідність – це 100% імовірність. Такої 100% ймовірності не існує», – сказав Резніков в інтерв’ю виданню lb.ua.

«Вони точно опрацьовують різні плани вторгнення в разі ухвалення відповідного політичного рішення. Тому є ймовірність атаки з півдня, з моря і зі сходу. Скажу більше, з ОРДЛО теж існує ймовірність. Плани розробляються різні. Але я свідомо розумію, що такої вірогідності станом на сьогодні немає», – додав він.

Крім того, за його словами, це нереально «за нашого досвіду, озброєння, готовності, налаштованості, згуртованості».

«Нереально. Ніхто Харків нікому не віддасть. Я так розумію, що слова президента були дещо перекручені або невірно трактовані», – заявив голова Міноборони.

За словами міністра, пряме вторгнення потягне за собою для Російської Федерації «велику, серйозну низку втрат».

«Не тільки людського характеру, втрат економічних, політичних, з погляду міжнародного впливу», – сказав Резніков.

Цього місяця президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському виданню The Washington Post припустив, що Росія може почати вторгнення в Україну з великих міст, зокрема Харкова, під приводом «захисту російськомовного населення».

Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що Харків був і залишатиметься українським місто не піде за сценарієм окупованого Донецька і Луганська.