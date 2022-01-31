Рада безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації довкола України

Рада безпеки ООН збирається 31 січня, щоб обговорити ситуацію довкола України.

Незважаючи на заяви Москви, що вона не має наміру починати нове вторгнення в Україну, останніми днями зросли побоювання нападу, що спонукало США і Велику Британію попередити про «руйнівні» економічні санкції проти Росії в разі ескалації.

Сполучені Штати заявили, що готові протистояти будь-якій «дезінформації», яку Москва висуватиме під час завідання.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила в ефірі ABC TV 29 січня, що США й інші «голоси – єдині в закликах до росіян дати пояснення».

«Ми заходимо на зустріч готові вислухати їх, але ми не збираємося відволікатися на їхню пропаганду», – сказала вона про засідання Ради безпеки.

Росія, яка має право вето в Раді, ймовірно, спробує заблокувати засідання, ініційоване США. «Але Рада безпеки є єдиною. Наші голоси – єдині в заклику до Росії дати пояснення», – заявила Томас-Грінфілд.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.