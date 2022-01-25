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Міноборони: в Україну прибула нова партія допомоги від США

Палети з боєприпасами, озброєнням та іншим обладнанням для України. База військово-повітряних сил в Дуврі, штат Делавер, США, 21 січня 2022 року

В Україну 25 січня прибула нова партія технічної допомоги від США для Збройних сил, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Чергова доставка міжнародної технічної допомоги від США для ЗСУ вже в Україні. Наразі партію зустрічають колеги з Міноборони і посольства США в міжнародному аеропорту «Бориспіль». У пакеті: сучасне обладнання і боєприпаси оборонного призначення… Вкотре дякуємо американським партнерам за підтримку і практичну допомогу. Разом ми сильніші, а світ – безпечніший», – написала Маляр у фейсбуці.

22 січня в Україну надійшла перша частина військової допомоги від США, до якої увійшло майже 90 тонн зброї і боєприпасів.

Раніше країни Балтії отримали від Сполучених Штатів Америки дозвіл на відправку до Україну комплексів Javelin і Stinger.

Естонія має намір надати протитанкові ракети Javelin, а Латвія і Литва нададуть зенітні ракети Stinger і супутнє обладнання для зміцнення оборонного військового потенціалу України.

Країни Заходу, США і Європа, останніми місяцями висловлюють підтримку Україні на тлі загрози можливого вторгнення Росії у зв’язку із накопиченням нею військ біля кордонів України. Росія заперечує підготовку наступу.

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