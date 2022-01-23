«Люди вже в Україні, вже вчать наших військових» – посол Пристайко про британських інструкторів і зброю

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в коментарі проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» розповів про те, як британські військові інструктори будуть навчати українських бійців користуватися переданим цього тижня протитанковим озброєнням.

«Це додаткові сили – не ті, що перебувають постійно в тренувальній місії (в Україні – ред.). Вони приїхали, вони навчать, вони поїдуть. Це вузькі професіонали, вузької спеціалізації. Люди вже перебувають в Україні, вони вже вчать наших військових користуватися. Ця зброя зроблена саме таким чином, щоб дозволити мінімальний курс і будь-який піхотинець міг нею скористатися. Працюючи в НАТО – я був колись послом в НАТО – я знайомий з цим конкретним озброєнням. І навіть тоді військові, не розраховуючи на отримання, заздрили тому, що це легка для застосування, проста і дуже ефективна зброя. Точно такої ж думки вони і зараз», – повідомив Пристайко.

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Цього тижня Велика Британія почала постачати Україні легке протитанкове озброєння. Йдеться про системи NLAW. Першу партію доправили до Києва 17 січня.

Пристайко охарактеризував контекст надання цієї зброї як «приємне співпадіння інтересів».

«З одного боку британські військові пропонують те, що, вони вважають, потрібно прямо зараз. Для цього у нас є радники, для цього працюють радники стратегічного і тактичного рівня в міністерстві оборони і з нашим посольством взаємодіють. І це теж входить в той перелік пріоритетів прямо зараз, які є у наших військових. Тобто це той унікальний випадок, коли співпали дуже швидко, тому, до речі, така оперативність у вирішенні. Останній дзвінок між двома міністрами якраз зафіксував ці домовленості. Буквально кілька днів тому секретар Воллес переговорив з міністром Рєзніковим і було погоджено, що оця допомога (буде надана – ред.) прямо зараз», – додав посол Пристайко.

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Всього за період з 17 по 19 січня в Україну прибуло вісім військово-транспортних літаків з Великобританії. За словами представників Міністерства оборони Сполученого Королівства, Україна отримала тисячі протитанкових систем.

Більше про отримане від Великобританії озброєння дивіться у матеріалі «Донбас.Реалії»: