До України прибула партія легких протитанкових засобів від Великобританії – Міноборони

До України прибула чергова партія міжнародної технічної допомоги від Великої Британії – нові легкі протитанкові засоби, повідломила у вівторок пресслужба Міністерства оборони.

У відомстві не вказали, який саме обсяг озброєння надано.

Водночас заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко зазначив, що це «зміцнюватиме наші війська, посилить наші оборонні спроможності».

«Ця допомога буде використана виключно з оборонною метою», – сказав Петренко.

17 січня британський міністр оборони Бен Воллес повідомив, що Велика Британія надасть Україні нові «системи оборонного озброєння», зокрема – легкі протитанкові оборонні системи.

Раніше британське видання The Guardian повідомило, що йдеться про передачу Україні портативної легкої протитанкової зброї з радіусом дії у кілька сотень метрів, призначеної для боротьби з російськими танками.

Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» у матеріалі «Розроблений шведами, прошиває танк вогняними струменями. Що за ПТРК надіслала Британія?» дослідили, про яке саме озброєння від Великобританії може йти мова.