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Британія надасть Україні нові «системи оборонного озброєння»

«Ми ухвалили рішення про постачання Україні легких протитанкових оборонних систем», – заявив міністр оборони Бен Воллес

Велика Британія має намір надати Україні нові «системи оборонного озброєння», повідомив 17 січня британський міністр оборони Бен Воллес.

«Ми ухвалили рішення про постачання Україні легких протитанкових оборонних систем», – сказав Воллес у парламенті.

Він додав: «Вони не є стратегічною зброєю і не становлять загрози для Росії. Їх використовують для самооборони».

Воллес також заявив, що запросить міністра оборони Росії Сергія Шойгу в Лондон для переговорів у найближчі тижні, щоб допомогти вирішити кризу.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення. Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід.

Минулого тижня відбулися три раунди переговорів, присвячені діям Росії і європейській безпеці: двосторонні американсько-російські, зустріч у рамках Ради НАТО-Росія і переговори в ОБСЄ. Про прогрес за їхніми підсумками не повідомляли. Москва і Вашингтон підкреслили свої «фундаментальні» розбіжності щодо європейської безпеки під час напружених переговорів.

Група сенаторів Сполучених Штатів відвідала Київ 17 січня, щоб висловити двопартійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з огляду на загрозу подальшої агресії Росії.

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