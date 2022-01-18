CNN: у Києві побував директор ЦРУ. Про цей візит офіційно не повідомляли

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс 12 січня побував у Києві, де зустрівся з представниками української розвідки і мав розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє CNN.

Із посиланням на власні джерела американський мовник стверджує, що візит відбувся 12 січня. Директор ЦРУ обговорив із українськими колегами ризики масштабного вторгнення Росії в Україну. Після цього США офіційно повідомили, що Росія «вже підготувала групу оперативників, щоб проводити операції під «чужим прапором» на сході України» – ідеться про інсценування нападу на російські гібридні сили на Донбасі.

Кореспондентка CNN Наташа Бертран вказує, що Бернс виступав як ключовий посередник між США, Росією та Україною впродовж останніх кількох місяців, коли Москва концентрувала свої сили поблизу українського кордону. Він, зокрема, мав зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним на початку листопада 2021 року.