Концентрація російських військ біля кордонів України та в Криму триває і «досягла безпрецедентних масштабів» – CIT

Аналітики з Conflict Intelligence Team (CIT) дійшли висновку, що впродовж грудня концентрація російських військ поблизу кордонів України та в окупованому Росією Криму тривала, а загальна чисельність військової техніки в цих районах «швидше за все, перевищила квітневі показники». Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому 30 грудня.

«У відкритих джерелах ми можемо спостерігати, як збільшуються вже виявлені табори, виникають нові, а склад техніки, що перекидається, розширюється: до танків і самохідних установок додалися зенітні ракетні комплекси. Крім того, посилилася протидія збору інформації про перекидання частин», – вказують аналітики.

Водночас вони вважають, що «підготовка до операції (тобто вторгнення російських військ на контрольовану урядом частину території України – ред.) не завершена, а якщо вона розпочнеться, то буде не настільки масштабною, як припускають деякі аналітики та публіцисти».

Такі висновки експерти CIT повʼязують із порівняно невеликою кількістю десантних частин («У квітні перекидання десантних елементів було набагато масовішим. Можна припустити, що десантники мали б відіграти важливу роль у масштабному наступі в глибину території України»).

«По-друге, якщо вірити оцінкам України, то чисельність російських військ у прикордонній смузі (останніми днями називалися цифри в районі 100–120 тисяч бійців) навіть з урахуванням «збройних сил» «ЛНР» і «ДНР» (що становлять до 35 тисяч осіб) дещо менша від загальної чисельності Сухопутних військ України мирного складу (до 169 тисяч осіб) та Національної гвардії України (50 тисяч станом на 2017 рік). При цьому слід враховувати, що в оціночну кількість російських військових, напевне, входять призовники, які несуть строкову службу поблизу українських кордонів, але навряд чи можуть бути задіяні в операції на території України», – ідеться в передноворічному аналізі.

Крім того, аналітики наразі не бачать ознак масової мобілізації на території Росії.

США та країни Заходу вважають, що Росія може готувати напад на Україну і тому зосередила поблизу кордонів з Україною приблизно 100 тисяч своїх військовослужбовців.

Російська сторона відкидає повідомлення про ймовірне вторгнення військ на територію України. За словами президента Росії Володимира Путіна, Москва має оборонну позицію, побоюючись, що Київ надто зближується з НАТО.