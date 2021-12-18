Росія продовжує накопичувати війська на кордоні з Україною – DFRLab

Російські військові сили продовжують пересування біля кордону з Україною – про це йдеться в дослідженні DFRLab, опублікованому виданням Medium.

Дослідники за допомогою соцмереж та даних супутників простежили пересування російських військ від початку грудня і виявили, що підрозділи Центрального військового округу «продовжують використовувати залізницю, щоб пересувати обладнання на сотні кілометрів у напрямку локацій біля українського кордону». Зокрема, нещодавно помітили переміщення підрозділів із району Санкт-Петербурга до Курська, що лежить у близько 100 кілометрах від кордону.

«Враховуючи велику кількість техніки, що накопичується біля кордону з Україною, та порівняно невеликий розмір відомих таборів, панівна теорія стверджує, що існує кілька інших не виявлених невеликих таборів, на кшталт того що був помічений у Курську, розкиданих по Курській та Брянській областях», – заявляють у DFRLab.

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Аналіз містить дані про розміщення російських військ станом на 17 грудня. Його автори стверджують про «нову активність» поблизу Курська, Брянська, Валуйків та Клєтні.

Зокрема, завдяки відео з відкритих джерел автори виявили, що потяги з технікою 138-ї та 25-ї мотострілецьких бригад 6-ї армії з-під Санкт-Петербурга рухалися на станцію Отрешково, розташовану за п’ять кілометрів від цього тренувального полігону.

Переміщення військового конвою з танками Т-72 та іншими військовими машинами через Клєтню вдалося зафіксувати завдяки відео в соцмережі TikTok. Як виснували в DFRLab, конвой прямовував у напрямку кордону з Білоруссю.

За твердженням дослідників, хоча кадри з відкритих джерел та супутників можуть надати «цінні деталі про концентрацію російської армії», багато питань досі лишаються без відповідей.

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«Існують прогалини в моніторингу переміщення військових, про що свідчать спостереження в Брянській області, де були помічені броньовані потяги, які рухалися до Клинців, але потім їх не вдалося знайти. Подібні випадкові свідчення свідчать про ймовірність того, що Росія переміщує більше обладнання, ніж розгортає, але це не повинно відволікати від того факту, що є конкретні документальні докази значного нагромадження поблизу України», – йдеться в підсумках публікації.

Міністерство оборони Росії не коментувало цю публікацію, як і Міністерство оборони України.

США та країни Заходу вважають, що Росія може готувати напад на Україну і тому зосередила поблизу кордонів з Україною приблизно 100 тисяч своїх військовослужбовців.

Російська сторона відкидає повідомлення про ймовірне вторгнення військ на територію України. За словами президента Росії Володимира Путіна, Москва має оборонну позицію, побоюючись, що Київ надто зближується з НАТО.