Зеленський «не впевнений, що всі лідери Європи розуміють» ціну ймовірної ескалації з боку Росії

Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом прокоментував позицію Європейського Союзу щодо загрози масштабного вторгнення з боку Росії.

Виступаючи в штабквартирі НАТО в Брюсселі 16 грудня, Зеленський розповів, що обговорював ймовірні реакції на ескалацію з партнерами під час саміту «Східного партнерства» напередодні.

«Я чую, що більшість країн Європейського Союзу та «Східного партнерства» підтримують позицію України. Всі розуміють, що ціна може бути дуже високою. Але ніхто не розуміє об’єму жертв і втрати життів. Ніхто цього не хоче, Україна точно цього не хоче. Я не впевнений, що всі лідери Європи однаково розуміють, тому що не всі лідери Європи, на жаль, однаково розуміють в цілому, що відбувається на наших кордонах. Тому я завжди, коли до нас хтось прилітає з офіційним візитом, на державному рівні або в іншому форматі, я завжди запрошую саме приїхати на Донбас і подивитися», – сказав президент.

Він додав, що найголовнішим, на його думку, є, аби «цю ціну розуміла Росія, тому що втрачати людей будуть і вони».

Відповідаючи на питання щодо ймовірних зобов’язань НАТО перед Україною, голова держави зазначив, що українські громадяни почали більш активно підтримувати інтеграцію в Альянс після початку російської агресії в 2014 році:

«Росія підштовхнула Україну в НАТО. Я вважаю, що сьогодні саме Росія прокладає складний шлях України в НАТО».

Він згадав про операцію українських військових із евакуації цивільних із Афганістану, зазначивши, що такі місії вказують на рівень української армії.

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«Тим не менш, ми всі розумні люди і розуміємо, що кількість нашої армії, попри її рівень, в рази менша за кількість армії Росії, однієї з найпотужніших. Тому, якщо буде масштабна війна, то ми розуміємо кількість – тисячі, сотні тисяч, мільйони жертв... Ви кажете, що НАТО винне нам? НАТО не винне Україні нічого. Якщо не вистоїть наша армія, НАТО буде винне всім своїм країнам. Тому що НАТО оберігає саме країни-члени НАТО, а сьогодні такий форпост – це Україна, яка не є членом НАТО», – сказав Зеленський.

Столтенберґ додав, що Альянс має політику «відкритих дверей» і може запрошувати інші країни до вступу.

«Я був присутній, між іншим, на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році, коли всі країни Альянсу погодилися, що Україна повинна стати членом НАТО. Ми дотримуємося цього рішення, ухваленого після Бухарестського саміту. Ми також говоримо про можливість України стати членом. Меседж для Росії сьогодні: що Україна як суверенна держава сама повинна будувати свій шлях», – нагадав він.

Генеральний секретар додав, що співпраця сил Альянсу із українськими військовими важлива «не тільки для боротьби з міжнародним тероризмом, але й для зміцнення оперативної сумісності збройних сил НАТО та України».

Вашингтон, його союзники по НАТО і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, що надходить в останні тижні про те, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва заперечує, що вона готує вторгнення в Україну.