Зеленський про постачання оборонної техніки Україні: в деяких столицях усе ще перемагає страх

Україна не бачить сюрпризів у тому, що відбувається на її східних кордонах, чого, «на жаль, не можна сказати про всі європейські країни», заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, переклад якого опублікувала пресслужба голови держави.

За його словами, Росія використовує свої війська біля українського кордону, погрожуючи Україні, щоб шантажувати Захід, але якщо кількість російських військ зростатиме, то «шантаж стане ще більш жорстким, що можна буде назвати підготовкою до розширення агресії» проти України і, можливо, регіону в цілому.

«Україна не бачить сюрпризів у тому, що відбувається на наших східних кордонах. Росія почала цю війну у 2014 році, і відтоді ми готові до будь-яких сценаріїв. Цього, на жаль, не можна сказати про всі європейські країни. Наприклад, Німеччина нещодавно завадила нам у постачанні по лінії НАТО протидронних рушниць і протиснайперських систем, які є виключно оборонними інструментами. Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але у деяких столицях усе ще перемагає страх», – заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна готова до захисту своєї землі і людей «за будь-яких обставин і від будь-яких посягань», але, думаючи про можливу кількість жертв від нової агресії Росії, постійно наполягає на активізації дипломатії.

«За роки війни ми вже маємо близько 15 тисяч загиблих. Півтора мільйона українців були змушені залишити свої домівки й стали внутрішніми біженцями. Якщо ж говорити про ціну не локального, а ширшого конфлікту, то зрозуміло, що людські втрати можуть бути на порядок вищими. Зокрема й для росіян. Чи готове російське суспільство платити життями своїх синів за спробу окупації ще якоїсь частини України?», – сказав Зеленський.

Щодо гарантій невступу України в НАТО, яких вимагає російська влада, то, за його словами, з боку Москви дивно просити якихось гарантій, «коли стільки обіцянок вже порушено самою російською стороною».

Зеленський також закликав Захід, зокрема й Італію, переконувати Росію домовлятися про припинення вогню, звільнення полонених і створення умов для безпечного пересування людей на Донбасі.

«Впевнений, що Італія може сказати своє слово, яке точно почують у Москві, і Володимир Путін не зможе цього проігнорувати», – сказав Зеленський.

Захід і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, що надходить останніми тижнями, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва категорично заперечує, що вона готує вторгнення в Україну.