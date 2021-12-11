ЄС готовий до запровадження жорстких санкцій до Росії у разі вторгнення – президентка Єврокомісії

Європейський союз попередив Росію , що вона зіткнеться з економічними і фінансовими наслідками у разі вторгнення в Україну. Новий канцлер Німеччини закликав до проведення переговорів для зниження напруженості у зв'язку із концентрацією російських військ поряд із українським кордоном.

Всі 27 країн-членів ЄС готові запровадити економічні та фінансові санкції щодо Російської Федерації у разі агресії проти України, запевнила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

«Агресія обов'язково спричинить наслідки, тому ми заздалегідь повідомляємо про це Росію», – сказала фон дер Ляйєн, виступаючи 10 грудня на спільній прес-конференції з Олафом Шольцем, новим канцлером Німеччини.

«Ми хочемо хороших відносин з Росією, але це залежить, насамперед, від того, яким чином [Кремль] поводитиметься. Росія займає загрозливу позицію щодо своїх сусідів та підриває безпеку Європи», – наголосила президентка Єврокомісії.

Запропоновані санкції щодо Москви можуть включати припинення роботи нового газопроводу «Північний потік-2», яким у майбутньому до Європи має надходити більша частина російського газу. Фон дер Ляйєн наголосила на важливості забезпечення енергетичної безпеки ЄС та сусідніх країн і на тому, що енергетику не можна використовувати як важіль тиску у геополітиці.

Німеччини та Франції закликають відновити «нормандський формат»

Новий канцлер Німеччини в свою чергу зазначив, що реакція ЄС та інших держав у разі вторгнення в Україну буде неминучою і жорсткою.

Він наголосив, що для зниження напруження необхідно вести переговори, а також для того, щоб запобігти такій ситуації в майбутньому.

Під час візиту 10 грудня до Франції канцлер Німеччини Шольц закликав до відродження «нормандського формату» – переговорів між Німеччиною, Францією, Росією та Україною для вирішення кризи.

Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з Олафом Шольцем попередив про ризик «програмування майбутніх подій» після того, як американські спецслужби повідомили, що Росія може вторгнутися до України на початку наступного року.

Після переговорів із Шольцем Макрон поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським і підтвердив рішучість Франції у плані того, щоб допомогти Україні зберегти свій суверенітет та територіальну цілісність.

Макрон сказав, що він домовився із Зеленським про необхідність відновити переговори в рамках «нормандського формату». Він додав, що найближчими днями поговорить з президентом Росії Володимиром Путіним і знову зустрінеться із Зеленським у Брюсселі 15 грудня.

Україна звинувачує Росію у підготовці до великомасштабної воєнної операції і концентрації поблизу українських кордонів стотисячного ударного угруповання.

Кремль заперечує усі звинувачення в агресивних намірах, але при цьому виставляє ультиматум НАТО анулювати своє рішення на Бухарестському саміті 2008 про ймовірність приєднання у майбутньому України до цього безпекового блоку.

За оцінками розвідки США, Росія може до кінця січня збільшити кількість своїх військових до 175 тисяч. Це одне з найбільших пересувань російських військ у напрямку України за останні роки, окрім регулярно запланованих і оголошених навчань, і одна з подій, яка 7 грудня стала приводом для відеодзвінка між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним.



Компанія Maxar Technologies, що займається супутниковою зйомкою, опублікувала фотографії, де видно нарощування російських військ. Повідомляється, що Maxar забезпечує 90 відсотків бази геопросторової розвідки, яка використовується урядом США.