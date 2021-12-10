«Росія ніяк не заспокоїться»: Рєзніков назвав «провокаційною» заяву ФСБ щодо корабля «Донбас»

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив на законності проходу українського корабля «Донбас» в Азовському морі, оскільки воно є акваторією спільного використання України та Росії.

«Була заява російської сторони провокаційна... це пошуково-рятувальне судно наше без озброєння, яке виконувало свою роботу. Перебувало за 18 морських миль, це понад 33 км в Азовському морі, яке є морем загального використання. Тобто ми на абсолютно законних підставах там перебували», – заявив Резніков ввечері 9 грудня в ефірі телеканалу «1+1».

Він зазначив, що заява була зроблена під час телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Джо Байденом.

«Сьогодні йде гібридна війна, і Росія ніяк не заспокоїться», – додав міністр.

Увечері 9 грудня ФСБ Росії заявила, що український корабель «Донбас», прямуючи до Керченської протоки, «не виконує вимог змінити курс» та «створює загрозу безпеці мореплавання».

На сайті Marine Traffic було видно скупчення суден біля входу до Керч-Єнікальського каналу як з боку Азовського моря, так і Чорного моря. Інформація про судно «Донбас» була відсутня.

У штабі операції Об’єднаних сил України (ООС) назвали «фейком» заяву ФСБ Росії про «загрозливий» рух корабля ВМС України до Керченської протоки.