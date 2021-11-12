«Істерика Росії», «ляпас від американців»: кораблі ВМС США в Чорному морі

Початок листопада ознаменувався черговими звинуваченнями Росії на адресу США та НАТО: Москва звинуватила альянс у «провокаціях» через захід американських військових кораблів до Чорного моря. У НАТО стверджують, що йдеться про планові заходи військових кораблів з метою забезпечення безпеки у Чорноморському регіоні. Як розвивався конфлікт і в чому суть претензій Росії –​ читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков 11 листопада заявив, що у Москві «справді стривожені тим, що відбувається у Чорноморському регіоні». За його словами, у Чорному морі «зростають ризики зіткнень».

Це гра з вогнем, це чергова спроба випробувати нас на міцність

«Це безперервна низка провокацій, які здійснюють Сполучені Штати, їхні союзники по НАТО та деякі клієнти цих держав у регіоні. Це гра з вогнем, це чергова спроба випробувати нас на міцність», – цитує Рябкова російське інформагентство ТАСС.

Ця заява пролунала на тлі переміщення американських військових кораблів у Чорному морі, які напередодні заходили до грузинського порту Батумі, а перед цим провели двосторонні навчання з кораблями ВМС Болгарії та Туреччини.

Хронологія подій:

30 жовтня стало відомо, що есмінець ВМС США USS Porter у рамках планового патрулювання увійшов у Чорне море для виконання операцій із союзниками по НАТО.

«Екіпаж USS Porter з нетерпінням чекає на вихід у Чорне море для підтримки безпеки та стабільності у всьому регіоні. Наша здатність працювати разом із союзниками та партнерами по НАТО підвищує нашу колективну готовність і спільну безпеку на морі», – повідомив командир американського есмінця Крістофер Петро.

3 листопада у Чорне море зайшов великий танкер-заправник ВМС США USNS John Lenthall. Як повідомили у пресслужбі американського флоту, перехід було виконано з метою «взаємодії із союзниками та партнерами» в регіоні.

4 листопада у Чорне море зайшов флагман Шостого флоту ВМС США USS Mount Whitney. Як повідомили у пресслужбі Шостого флоту США, «операції Mount Whitney в Чорному морі демонструють відданість США та НАТО регіону. Союзники і партнери НАТО виступають разом, щоб забезпечити безпечне, стабільне та надійне Чорне море, нарощуючи партнерський потенціал для підвищення ефективності й оперативної сумісності».

8 листопада Шостий флот ВМС США повідомив, що корабель управління і контролю USS Mount Whitney та есмінець USS Porter із керованими ракетами типу Arleigh Burke прибули до грузинського порту Батумі. Американці назвали цей візит «запланованим». У Грузії американським військовим кораблям влаштували урочисту зустріч, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Эхо Кавказа».

Ми сподіваємося на подальше зміцнення відносин між НАТО і нашими грузинськими колегами

«Грузія відіграє критично важливу роль у підтримці безпеки і стабільності на Чорному морі та є цінним партнером НАТО. Ми сподіваємося на подальше зміцнення відносин між НАТО і нашими грузинськими колегами», – заявив заступник командувача ВМС НАТО контрадмірал Джеймс Морлі.

10 листопада Шостий флот США офіційно подякував Грузії за гостинність і повідомив, що для кораблів USS Mount Whitney та USS Porter «настав час продовжити рутинні операції із союзниками та партнерами по НАТО».

Після цього місце дислокації американських військових кораблів у пресслужбі флоту не розкривали.

Реакція Росії: військові навчання та погрози

Реакція Росії на черговий захід у Чорне море американських військових кораблів виявилася у проведенні військових навчань та різких заявах високих російських чиновників.

2 листопада російське інформагентство «Интерфакс» повідомило, що берегові комплекси «Бал» та «Бастіон» Чорноморського флоту Росії провели навчання і «відпрацювали ракетний удар по морських цілях». Згідно із заявою пресслужби Чорноморського флоту, російські військові «відпрацювали алгоритм дій щодо завдання синхронних ракетних ударів по корабельному угрупованню умовного супротивника з виконанням електронних пусків ракет».

Однак ще до проведення військових навчань Росія перекрила великі ділянки акваторії Чорного та Азовського морів. Це сталося відразу після того, як стало відомо, що американські військові кораблі прямують у Чорне море. На це звернув увагу керівник моніторингової групи Інституту чорноморських стратегічних досліджень та головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко. За його словами, Росія наперед знала про наміри американських військових моряків, оскільки ті, згідно з Конвенцією Монтре, поінформували про свої плани Туреччину.

– Росія готувалася до цієї зустрічі, 29 жовтня вони створили, як жартують морські експерти, «лінію Маннергейма»: ланцюжок перекритих зон в акваторії, заборонених для судноплавства. Він тягнеться від мису Тарханкут уздовж усього узбережжя Криму, до Керченської протоки і далі в напрямку Сочі.

За словами експерта, насправді Росія закрила для судноплавства частину акваторії Чорного моря ще раніше: 16 квітня 2021 року, коли вперше в історії вона перекрила підходи до Керченської протоки. Це обмеження було безпрецедентним за тривалістю – до 31 жовтня, тобто тривало 6,5 місяців. Однак після цього Москва продовжила обмеження для військових кораблів низки іноземних держав до 15 листопада, тобто до кінця терміну перебування у Чорному морі американських військових кораблів.

Це така спроба перевірити нас, перевірити, наскільки ми готові, наскільки у нас збудована вся система чорноморським узбережжям

4 листопада Національний центр управління обороною Росії повідомив, що російський Чорноморський флот почав відслідковувати переміщення флагмана Шостого флоту ВМС США USS Mount Whitney у Чорному морі.

7 листопада Міністр оборони Росії Сергій Шойгу назвав «провокацією» заходи в Чорне море військових кораблів США та інших країн.

«Це така, знаєте, майже постійна спроба перевірити нас, перевірити, наскільки ми готові, наскільки у нас збудована вся система чорноморським узбережжям, взагалі півднем нашої країни. Вони (США – ред.) у цьому не самотні, у таких перевірках та у таких походах», – сказав Шойгу, виступаючи на телеканалі «Россия-1».

Того ж дня в Росії оголосили про нові військові навчання: фрегат Чорноморського флоту «Адмирал Эссен» під час навчань у Чорному морі відпрацьовував удар по авіагрупі умовного супротивника.

Росія у відносинах із НАТО за довгі роки звикла готуватися до будь-яких провокацій

8 ноября екіпажі російських протичовнових кораблів «Ейск» и «Касимов» та дизельного підводного човна провели в Чорному морі навчання: «здійснили пошук підводного човна у взаємодії з екіпажем протичовнового вертольота «Ка-27М» і атакували підводну ціль, застосувавши торпедне та реактивне бомбове озброєння».

Того ж дня, 8 листопада, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що навчання НАТО в Чорному морі обумовлені «прагненням США та їхніх союзників нарощувати політику стримування Росії». Він також додав, що «Росія у відносинах із НАТО за довгі роки звикла готуватися до будь-яких провокацій».

Що роблять у Чорному морі військові кораблі США та НАТО

Як повідомляє Шостий флот ВМС США, американські ВМС «регулярно працюють у Чорному морі» та взаємодіють із союзниками та партнерами по НАТО, враховуючи Болгарію, Грузію, Румунію, Туреччину та Україну.

Спільна робота зміцнює відданість США та НАТО справі збереження свободи судноплавства у міжнародних водах для всіх країн Чорного моря

«Спільна робота зміцнює відданість США та НАТО справі збереження свободи судноплавства у міжнародних водах для всіх країн Чорного моря», – йдеться у заяві флоту.

Якщо есмінцю ВМС США USS Porter та флагману Шостого флоту ВМС США USS Mount Whitney ЗМІ приділили багато уваги, то захід танкера-заправника ВМС США USNS John Lenthall у Чорне море пройшов практично непоміченим. Головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко пояснює, в чому полягала функція цього корабля.

– Я думаю, що він привіз озброєння та обладнання на військово-морську базу в румунському порту Констанца. Її постійно використовують не тільки американці, а й усі військово-морські групи НАТО. Без таких кораблів комплексного постачання бойовий флот – ніщо. Вони доставляють паливо всіх видів, воду, продукти харчування, медичні препарати тощо. John Lenthall перебував у Констанці з 5 до 8 листопада, а з 8 до 10 у Батумі були USS Porter та USS Mount Whitney. Тому, гадаю, ці судна десь зустрінуться, бо перебування John Lenthall у Чорному морі планується приблизно до 14 листопада.

Головною інтригою, за словами Клименка, є те, чи здійснять американські військові кораблі захід у порти України, а також чи планують вони передбачений міжнародним морським правом перехід у міжнародних водах неподалік від берегів анексованого Криму, як це зробив 23 червня ракетний есмінець королівського військово-морського флоту Великої Британії HMS Defender.

Клименко наголосив, що, на відміну від минулих років, цього року переміщення військових кораблів США та НАТО у Чорноморському регіоні відбувається «з високим рівнем таємності». Тому дізнатися про те, де саме зараз перебувають USS Porter, USS Mount Whitney та USNS John Lenthall можна буде лише тоді, коли американське командування зробить цю інформацію публічною.

Експерт не здивований реакцією Росії на заплановані заходи в Чорне море американських військових кораблів.

– Звичайно, те, що сталося, викликає у них істерику. Вивели кораблі та літаки, які стежать, патрулюють – звичайна для них практика.

Андрій Клименко нагадав, що під час військової ескалації у квітні цього року, коли було зафіксовано велике скупчення російських військ біля кордонів України та в Криму, два американські есмінці вийшли у напрямку Чорного моря, проте після того, як президент США Джо Байден провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, кораблі у чорноморську акваторію так і не увійшли. Однак пізніше іноземні військові кораблі продовжували заходити в Чорне море.

Думаю, що вони сприймають це як ляпас від американців

– Я думаю, що вони (влада Росії – ред.) сприймають це як ляпас від американців. Вони з Путіним щось домовлялися, Росія це не виконує, і тому вони (американці – ред.) таку демонстрацію влаштували.

Клименко зазначає, що у 2021 році українські експерти фіксують суттєве збільшення кількості заходів іноземних військових кораблів у Чорне море. Станом на сьогодні кораблі НАТО заходили в Чорне море 29 разів, тоді як у 2020 році було 24 заходи.

Редакція BlackSeaNews у доповіді «Мілітаризація Криму як загроза Європі та реакція НАТО на неї» досліджувала зміну кількості заходів іноземних військових кораблів у Чорне море, починаючи з 2014 року. За словами Андрія Клименка, ці цифри є інформативним доповненням до заяв керівництва НАТО щодо стурбованості безпекою в Чорноморському регіоні.

Експерт зазначає, що останнім часом відзначається не лише збільшення кількості заходів військових кораблів у Чорне море: більше активності виявляють європейські країни НАТО.

Ми можемо говорити про тенденцію: європейські країни НАТО починають реагувати

– 2021 року з 29 кораблів, які заходили в Чорне море, 14 були з країн Євросоюзу, три – британці та 12 – американці. Чесно кажучи, я вперше таке бачу, що раніше американців було більше. Вони в межах НАТО мали приблизно 60% навантаження по Чорному морю. Якщо судити з кількості кораблів, висновки поки що робити зарано, але ми можемо говорити про тенденцію: європейські країни НАТО починають реагувати.

Реакція України та «додаткові тонни дипломатії»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше заявив, що після російської анексії Криму необхідно посилити присутність НАТО в Чорному морі. За його словами, «російська окупація та мілітаризація Криму зруйнувала ситуацію з безпекою та створила перешкоди для торгівлі в Чорному морі».

Ласкаво просимо. Україна раніше закликала до посиленої присутності наших партнерів зі США та НАТО

Глава МЗС України 4 листопада привітав захід флагманського корабля Шостого флоту ВМС США Mount Whitney у Чорне море.

«Ласкаво просимо. Україна раніше закликала до посиленої присутності наших партнерів зі США та НАТО. Ми підтримуємо кроки в цьому напрямку та готові спільно працювати над зміцненням безпеки Чорноморського регіону. Додаткові 18,400 тонн дипломатії, безперечно, сприяють цій меті», – написав Кулеба у твіттері.

Міністри оборони країн НАТО узгодили 21 жовтня у Брюсселі новий генеральний план захисту від будь-якого потенційного нападу з боку Росії на кількох фронтах. Стратегія НАТО має конфіденційний характер і спрямована, в тому числі, на підготовку до будь-якої синхронної атаки в регіонах Балтійського та Чорного морів.

Москва послідовно заперечує агресивні наміри щодо Заходу та стверджує, що це НАТО своїми діями створює ризики для дестабілізації ситуації в Європі.

ДОВІДКА: Президент Росії Володимир Путін на початку липня 2021 року підписав закон, що дозволяє військовослужбовцям і співробітникам Росгвардії «блокувати території та акваторії об'єктів, що охороняються, для припинення спроб незаконного проникнення», у тому числі акваторію Керченської протоки.

Пізніше українська делегація на засіданні Ради безпеки ООН заявила про безперервне нарощування з боку Росії військового потенціалу в Азово-Чорноморському регіоні та закликала припинити обмежувати там вільне судноплавство. На цьому засіданні Сполучені Штати Америки зробили заяву про продовження агресивних дій проти України у Чорному та Азовському морях.