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МЗС про корабель США у Чорному морі: «додаткові 18,400 тонн дипломатії» сприяють безпеці

1 листопада Шостий флот ВМС США повідомив, що Mount Whitney прямує до Чорного моря для проведення операцій із партнерами по НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав присутність флагмана Шостого флоту ВМС США Mount Whitney у Чорному морі і заявив, що це сприятиме безпеці.

«Ласкаво просимо. Україна раніше закликала до посиленої присутності наших партнерів зі США і НАТО. Ми підтримуємо кроки у цьому напрямі та готові спільно працювати над зміцненням безпеки Чорноморського регіону. Додаткові 18,400 тонн дипломатії, безсумнівно, сприяють цій меті», – написав Кулеба у твіттері ввечері 4 листопада.

1 листопада Шостий флот ВМС США повідомив, що Mount Whitney прямує до Чорного моря для проведення операцій із партнерами по НАТО. У Росії заявили, що стежать за кораблем.

30 жовтня розпочав перехід у північному напрямку в Чорне море есмінець ВМС США USS Porter – також для виконання операцій із союзниками по НАТО.

У жовтні міністри оборони країн НАТО узгодили у Брюсселі новий генеральний план захисту від будь-якого потенційного нападу з боку Росії на кількох фронтах. У документі наголошується, що основною метою альянсу залишається стримування Москви.

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