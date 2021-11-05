МЗС про корабель США у Чорному морі: «додаткові 18,400 тонн дипломатії» сприяють безпеці

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав присутність флагмана Шостого флоту ВМС США Mount Whitney у Чорному морі і заявив, що це сприятиме безпеці.

«Ласкаво просимо. Україна раніше закликала до посиленої присутності наших партнерів зі США і НАТО. Ми підтримуємо кроки у цьому напрямі та готові спільно працювати над зміцненням безпеки Чорноморського регіону. Додаткові 18,400 тонн дипломатії, безсумнівно, сприяють цій меті», – написав Кулеба у твіттері ввечері 4 листопада.

1 листопада Шостий флот ВМС США повідомив, що Mount Whitney прямує до Чорного моря для проведення операцій із партнерами по НАТО. У Росії заявили, що стежать за кораблем.

30 жовтня розпочав перехід у північному напрямку в Чорне море есмінець ВМС США USS Porter – також для виконання операцій із союзниками по НАТО.

У жовтні міністри оборони країн НАТО узгодили у Брюсселі новий генеральний план захисту від будь-якого потенційного нападу з боку Росії на кількох фронтах. У документі наголошується, що основною метою альянсу залишається стримування Москви.