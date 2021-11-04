У Росії заявили, що «слідкують» за кораблем ВМС США, який увійшов у Чорне море

Корабель Військово-морських сил США Mount Whitney увійшов у акваторію Чорного моря – Національний центр управління обороною Росії заявив, що за ним почав слідкувати російський Чорноморський флот, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Сили та засоби Чорноморського флоту приступили до контролю за діями штабного корабля «Маунт Вітні» (Mount Whitney) ВМС США, що зайшов 4 листопада в акваторію Чорного моря», – стверджують у російському відомстві.

Пресслужба Шостого флоту ВМС США наразі не коментувала прибуття свого корабля до Чорного моря і цю заяву Росії.

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Раніше Шостий флот ВМС США повідомив, що Mount Whitney прямує до Чорного моря для проведення операцій із партнерами по НАТО.

30 жовтня розпочав перехід у північному напрямку в Чорне море есмінець ВМС США USS Porter – також для виконання операцій із союзниками по НАТО.

У жовтні міністри оборони країн НАТО узгодили у Брюсселі новий генеральний план захисту від будь-якого потенційного нападу з боку Росії на кількох фронтах. У документі наголошується, що основною метою альянсу залишається стримування Москви.