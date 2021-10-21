Росія за вересень збільшила час утримання українських кораблів у Керченській протоці – моніторинг

В рамках продовження блокади Азовського моря, Росія у вересні збільшила час утримання українських кораблів, які перетинають Керченську протоку перед виходом в Чорне море, майже до 40 годин. Про це свідчать статистичні дані, оприлюднені за підсумками моніторингу «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції Black SeaNews, повідомляє проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії».

«За вересень 2021 року середня тривалість штучного утримання з боку Росії перед Керченською протокою суден, що йдуть з Маріуполя і Бердянська з експортними вантажами, склала 39,7 години (в середньому за 2020 рік – 29,6; в серпні 2021 – 30,7)», – наголошується у даних моніторингу.

При цьому час утримання суден, що входять в акваторію Азовського моря через Керченську протоку, також збільшилася у порівнянні з даними за серпень цього року.

«За вересень 2021 року середня тривалість штучного утримання з боку Росії суден, що йдуть в українські порти Азовського моря Маріуполя, Бердянська, склала 22,4 години (в середньому 2020 року – 23,5; у серпні – 15,3)», – уточнюється в оприлюднених даних.

19 квітня Україна і ще вісім країн-учасниць ПАРЄ висловили стурбованість концентрацією російських військових сил в окупованому Криму, а також закликали Росію припинити блокування Керченської протоки.

Голова ОБСЄ Анн Лінде закликала Росію до деескалації через нарощування нею військової присутності уздовж українського кордону, а також на території окупованих Криму і Донбасу, а також – зняття обмежень судноплавства з Чорного в Азовське море біля берегів Кримського півострова.

У МЗС Росії стверджують, що рух торгових судів через Керченську протоку, в тому числі в українські порти, не обмежується.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.