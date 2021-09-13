Російські військові провели навчання в Чорному морі: відпрацювали «знищення умовного противника»

Екіпажі швидкохідних катерів Чорноморського флоту Росії відпрацювали «знищення умовного противника» в Чорному морі, заявили в пресслужбі російського флоту.

«За задумом навчання, в акваторії пункту базування кораблів ЧФ з'явилася невизначена група швидкохідних катерів умовного противника, що не виходила на зв'язок у загальній радіомережі, – заявили в ЧФ Росії. – Для перехоплення невизначеної групи швидкохідних катерів у море вийшов загін із п'яти патрульних катерів типу «Раптор», призначених для перехоплення, затримання або знищення малих цілей».

За інформацією командування, під час навчань особовий склад протидиверсійних сил провів артилерійські стрільби по надводних цілях і макетах мін. Як умовний противник використовували морські щити-мішені.

Росія проводить регулярні військові навчання в окупованому Криму, і місцеві жителі постійно фіксують пересування військової техніки по кримських трасах.

31 серпня місія США в ОБСЄ виступила із заявою, в якій вказала на продовження мілітаризації Росією анексованого Криму, а також на блокування вільного судноплавства в Чорному й Азовському морях.

Президент Росії Володимир Путін на початку липня підписав закон, який дозволяє військовослужбовцям і співробітникам Росгвардії «блокувати території та акваторії охоронюваних об’єктів для припинення спроб незаконного проникнення». Під охороною Росгвардії перебувають у тому числі акваторія Керченської протоки і побудованого Росією моста через неї, а також акваторія російського енергомоста з Кримом.

Пізніше українська делегація на засіданні Ради безпеки ООН з підтримання міжнародного миру й безпеки заявила продовження нарощування Росією військового потенціалу в Азово-Чорноморському регіоні і закликала припинити обмежувати там вільне судноплавство. На цьому ж засіданні Сполучені Штати Америки також нагадали про продовження агресивних дій проти України в Чорному та Азовському морях.