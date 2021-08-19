Зеленський про протидію Росії в Чорному морі: «ми готові розблокувати Чорноморський регіон»

Україна готується зробити конкретні кроки для того, щоб перешкоджати діям російського флоту в Чорному і Азовському морях, і готова «розблокувати Чорноморський регіон», заявив президент України Володимир Зеленський.

Він сказав про це в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії й іншим українським журналістам з Криму, які об’єдналися в мультимедійний спецпроєкт «Як повернути Крим?» до 30-ї річниці Незалежності України і напередодні проведення саміту «Кримської платформи».

Відповідаючи на запитання про те, що робиться для розвитку Військово-морських сил України в умовах намагань Росії домінувати Чорному і Азовському морях, Зеленський повідомив, що заплановано поетапне переоснащення флоту, а також залучення допомоги міжнародних партнерів.

«Щодо нашого Військово-морського флоту: зараз у нас є три етапи. До 2035 року (планується – ред.) будівництво великого флоту. І ми готові до розблокування Чорноморського регіону. Будуть і корвети, будуть і військові катери, будуть малі підводні човни. Також – військово-морські бази. Перша буде будуватися в Бердянську. Тут, я скажу вам відверто, моя ідея – в підтримці цього проєкту з боку Європейського союзу, Великої Британії, США. У мене буде зустріч із президентом США, і це є частиною нашої зустрічі, і частиною, до речі, «Кримської платформи», – зазначив президент України.

У Росії поки що публічно не коментували заяву Володимира Зеленського.

Росія регулярно проводить військові навчання в акваторії Чорного і Азовського морів, поступово збільшуючи як інтенсивність навчань, так і площу акваторії Чорного моря, які вона оголошує закритими для проведення військово-морських навчань. При цьому води поблизу окупованого Криму Росія вважає своїми внутрішніми водами, що призводить як до інцидентів за участю військового флоту, так і до блокування проходу торгових суден в українські порти через Керченську протоку.