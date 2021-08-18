«Посилити засудження незаконної окупації»: українці США оприлюднили Кримську доктрину

Український Конгресовий Комітет Америки (УККА), представницька організація понад 1,5 мільйона американців українського походження, оприлюднила свою Кримську доктрину напередодні саміту «Кримської платформи» в Києві.

«УККА категорично відкидає незаконну окупацію Криму Росією і зобов’язується зберігати цю політику до повного відновлення територіальної цілісності України… УККА закликає міжнародну громаду посилити засудження незаконної окупації України Росією та присвятити всі зусилля відновленню територіальної цілісності та верховенства права України в Криму. Єдиною надією на повернення основних людських прав народові Криму, є припинення військової окупації Росією», – йдеться в заяві.

13 серпня глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що участь у саміті «Кримська платформа», який пройде 23 серпня, підтвердили 40 делегатів.

Із погляду України і її партнерів, «Кримська платформа» є майданчиком для підготовки деокупації Криму. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії розповіла, що за підсумками саміту «Кримської платформи» буде ухвалена відповідна декларація.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова раніше заявляла, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», якщо на цьому майданчику обговорюватимуть проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення.