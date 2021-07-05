Зеленський: Деокупація Криму – зовнішньополітичний пріоритет України

Деокупація Криму є одним із ключових пріоритетів держави, заявив президент України Володимир Зеленський в рамках всеукраїнського форуму «Україна 30. Міжнародна політика».

«Кожну розмову і контакт із нашими іноземними колегами я використовую для формування підтримки нашої держави з боку світових потужних лідерів. У топі зовнішньополітичних пріоритетів залишається деокупація Криму та Севастополя. Перетворення Криму на військову базу на Чорному морі повністю руйнує архітектуру безпеки в регіоні», – заявив Зеленський.

З огляду на це, додав президент, Україна ініціювала створення «Кримської платформи – саміту для посилення міжнародного тиску на Росію, який відбудеться 23 серпня.

На глобальному і регіональному рівні у світі зростає напруга та кількість конфліктів, сказав президент. Окремі держави нав’язують міджнародні підходи іншим державам, в результаті відбувається «ерозія світового порядку», додав Зеленський.

«Наша мета основна - протидіяти цьому в контексті тільки власних національних інтересів. А наш головний національний інтерес – це мир не десь, а мир на нашій землі. І це моя головна мета як президента Україна. Протидія агресору, забезпечення сувереднітету, відновлення територіальної цілісності України – найвищий пріоритет нашої роботи», – підкреслив він.

Всеукраїнський форум «Україна 30. Міжнародна політика» розпочався липня. Основними темами заходу, який триватиме три дні, стануть стратегічні цілі України, зокрема інтеграція до Європейського Союзу та НАТО, практичні виміри зовнішньої політики, а також енергетична безпека.

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 за результатами невизнаного міжнародною спільнотою так званого «референдуму», проведеного в присутності озброєних людей у військовій формі без відзнак. 26 лютого 2014 року під стінами парламенту Криму зібралися кілька тисяч людей. Серед них були як прихильники Меджлісу кримськотатарського народу, які виступали проти анексії Криму, так і прихильники проросійських організацій, які вимагали приєднання півострова до Росії.

У результаті заворушень на площі загинули двоє людей. Слідчий комітет Росії порушив за цим фактом кримінальну справу, але зрештою поклав усю провину саме на лідерів кримських татар. Сутички в Сімферополі стали початком масового переслідування кримських татар російською владою.

Багатьом лідерам кримських татар довелося виїхати в Україну. Меджліс кримськотатарського народу в 2016 році був визнаний у Росії екстремістською організацією, а його діяльність заборонена.