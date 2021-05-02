Кулеба: саміт «Кримська платформа» поверне Крим в топ питань міжнародного порядку денного

Саміт «Кримська платформа» поверне Крим в «топ питань міжнародного порядку денного», заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Всі очікують, що саміт відбудеться і відразу «манна небесна» впаде на землю. Давайте будемо реалістами. По-перше, саміт поверне Крим в топ питань міжнародного порядку денного. По-друге, він створить механізм для того, щоб займатися найрізноманітнішими питаннями окупації, у тому числі тими, які ви згадали», – розповів Кулеба в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

За його словами, уже всі працюють в столицях інших держав і тут, готуючи конкретну «заяву, декларацію, хартію, як вона буде там називатися, «Кримської платформи».

«Це буде дуже предметний документ. Але ми з вами наприкінці квітня розмовляємо. А саміт буде наприкінці серпня. Ще є багато часу для того, щоб щось змінилося», – зазначив Кулеба.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річної річниці незалежності України.

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар в ефірі Радіо Крим.Реалії розповіла, що за підсумками саміту «Кримської платформи» буде ухвалена відповідна декларація.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова відзначала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення.