У Раді розробляють пакет законопроєктів про «Кримську платформу» – Умеров

Парламентське міжфракційне об’єднання «Кримська платформа» займається розробкою пакету законопроєктів, що стосуються Криму. Верховна Рада планує розглянути їх до 18 травня і 23 серпня. Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» повідомив народний депутат України з фракції «Голос» Рустем Умеров.
«Ми з представниками інших фракцій сформували список законопроєктів, які хочемо просунути до 18 травня і до 23 серпня. Умовно ми назвали його пакетом законів «Кримська платформа». Зараз розробляємо ці законопроєкти, і сподіваюся, деякі з них будуть прийняті найближчим часом », – пояснив Умеров.
Він також уточнив, що у цей пакет попередньо увійдуть близько 20 законопроєктів.
«З них ми підготували першу тріаду законопроєктів – про корінні народи, про статус кримськотатарського народу, про внесення змін до Конституції України в частині питань Криму. Також є ідеї законопроєктів з водопостачання, про політв’язнів, про скасування вільної економічної зони «Крим». Прийняття яких саме ініціатив є більш пріоритетним до 18 травня, а яких – до 23 серпня, будемо вирішувати разом з колегами в парламенті, з Кабінетом міністрів та Офісом президента», – повідомив Умеров.
Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річної річниці незалежності України.
Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар в ефірі Радіо Крим.Реалії розповіла, що за підсумками саміту «Кримської платформи» буде ухвалена відповідна декларація.
Речниця МЗС Росії Марія Захарова відзначала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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