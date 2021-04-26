У Раді розробляють пакет законопроєктів про «Кримську платформу» – Умеров

Парламентське міжфракційне об’єднання «Кримська платформа» займається розробкою пакету законопроєктів, що стосуються Криму. Верховна Рада планує розглянути їх до 18 травня і 23 серпня. Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» повідомив народний депутат України з фракції «Голос» Рустем Умеров.

«Ми з представниками інших фракцій сформували список законопроєктів, які хочемо просунути до 18 травня і до 23 серпня. Умовно ми назвали його пакетом законів «Кримська платформа». Зараз розробляємо ці законопроєкти, і сподіваюся, деякі з них будуть прийняті найближчим часом », – пояснив Умеров.

Він також уточнив, що у цей пакет попередньо увійдуть близько 20 законопроєктів.

«З них ми підготували першу тріаду законопроєктів – про корінні народи, про статус кримськотатарського народу, про внесення змін до Конституції України в частині питань Криму. Також є ідеї законопроєктів з водопостачання, про політв’язнів, про скасування вільної економічної зони «Крим». Прийняття яких саме ініціатив є більш пріоритетним до 18 травня, а яких – до 23 серпня, будемо вирішувати разом з колегами в парламенті, з Кабінетом міністрів та Офісом президента», – повідомив Умеров.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річної річниці незалежності України.

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар в ефірі Радіо Крим.Реалії розповіла, що за підсумками саміту «Кримської платформи» буде ухвалена відповідна декларація.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова відзначала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення.