У Зеленського обговорили саміт «Кримської платформи» з заступницею держсекретаря США МакДональд

Постійний представник президента України в Криму Антон Коріневич провів онлайн-зустріч із заступницею державного секретаря США з питань демократії, прав людини і праці Карою МакДональд, під час якої сторони обговорили інавгураційний саміт «Кримської платформи». Про це 19 квітня повідомила пресслужба представництва Володимира Зеленського в Автономній Республіці Крим.

«Під час спілкування обговорили ряд актуальних питань, серед яких проведення установчого саміту «Кримської платформи», ситуація на адміністративній межі, про заходи, які Україна здійснює з метою захисту прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і мешканців тимчасово окупованого Криму», – йдеться в повідомленні.

Як уточнюється, Антон Коріневич розповів МакДональд про ідею і плани формування «Кримської платформи», проведення установчого саміту та її функціонуванні на постійній основі.

Коріневич також зазначив, що перетин адміністративного кордону Криму з Херсонщиною «здійснюється в штатному режимі» з урахуванням карантинних обмежень і можливістю для осіб, що прибувають з анексованого Росією півострова пройти експрес-тест на коронавірусну інфекцію безпосередньо на КПВВ.

Крім того, представник Зеленського в АРК відзначив, що держава «робить усе можливе» для забезпечення прав і можливостей для внутрішньо переміщених осіб з Криму і жителів Криму.

«Наразі Представництво співпрацює з Міністерством цифрової трансформації для запровадження комплексу онлайн-послуг саме для відповідної категорії громадян», – наголосили у відомстві.

Також у представництві президента в Криму висловили подяку американському уряду «за підтримку на шляху захисту прав і свобод громадян України, які проживають у тимчасово окупованому Криму, а також тих, які вимушено перемістилися та перебувають в інших регіонах України».

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що міжнародний саміт «Кримської платформі» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річної річниці незалежності України.

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар в ефірі Радіо Крим.Реалії розповіла, що за підсумками саміту «Кримської платформи» буде ухвалена відповідна декларація.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова відзначала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення.