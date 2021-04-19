Україна розповість в ПАРЄ про «Кримську платформу» та військову активність Росії на кордоні – глава делегації

Голова постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Марія Мезенцева повідомила, що планує розповісти про «Кримську платформу» і стягування російських військ до кордонів України під час засідання політичних груп на весняній сесії ПАРЄ, яка стартувала 19 квітня у Страсбурзі.

«Зараз буде засідання політичних груп (як у нас в парламенті – фракцій), на якій я буду, як членкиня групи Європейської народної партії, а також і інші колеги з делегації в своїх групах підіймати питання: збільшення присутності російських військ на кордоні з Україною, ініціативу «Кримська платформа», а також запрошення представників кожної з політичних груп ПАРЄ до України для здійснення ознайомчого візиту, в тому числі на Донбас», – написала Мезенцева у фейсбуці.

Росія останніми тижнями активно нарощує військову присутність біля українських кордонів і в анексованому Криму. За даними розслідувачів, вже стягнула 80 тисяч військових до східного кордону з Україною та у Криму. Також розслідувачам вдалося зафіксувати великий табір російських військових у Воронезькій області, за 250 кілометрів від кордону з Україною.

У Білому домі 8 квітня заявили, що Росія на даний час має біля кордону з Україною більше військ, ніж будь-коли з 2014 року.

У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України – США, ЄС, G7 та НАТО – висловили Києву свою підтримку.

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