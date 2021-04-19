Радники «нормандської четвірки» на зустрічі 19 квітня обговорять підготовку саміту лідерів

Радники лідерів України, Росії, Франції і Німеччини 19 квітня мають провести засідання, на якому йтиметься про підготовку саміту лідерів «нормандської четвірки», спрямованого на зменшення напруженості на сході України.

Про те, що засідання відбудеться, повідомив 16 квітня в Парижі після переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном український президент Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, він очікує, що радники з боку Франції та Німеччини невдовзі підготують документ, що називається «Кластери для імплементації Мінських угод», і який має узгодити погляд на послідовність виконання пунктів Мінських домовленостей, яку Київ і Москва бачать по-різному.

«19 квітня буде засідання радників, будуть обговорюватися кластери, – сказав Зеленський. – Будуть зроблені кластери французькою та німецькою стороною, з українськими доповненнями. Всі чотири країни підготують додатки, з чим згодні, з чим не згодні. Це – покрокове виконання Мінських домовленостей. Радники будуть узгоджувати ці позиції».

Переговори відбудуться після того, як лідери України, Франції й Німеччини минулого тижня закликали Росію припинити нарощування військ поблизу кордону України і в окупованому Криму на тлі занепокоєння щодо намірів Москви.

Крім того, припинення вогню на Донбасі, про яке домовитися минулого літа, також часто порушується протягом останніх тижнів, в результаті чого щонайменше 30 українських військових загинули з початку року.

Востаннє самі лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі. Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином. Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.