Американські кораблі не дійшли до Чорного моря. А чи взагалі збиралися?

Два есмінці США, про захід яких у Чорне море на підтримку України багато говорили останніми днями, туди не йдуть. У Туреччині заявляють: Вашингтон останньої миті повідомив, що не скористається раніше поданою заявкою на прохід турецькими протоками в Чорне море. У США ж кажуть, що взагалі офіційно не повідомляли про такий похід своїх кораблів і що це звична практика – подавати заявку на прохід турецькими протоками про всяк випадок, але не скористатися нею.

Два американські есмінці класу «Арлі Берк», «Дональд Кук» (Donald Cook, DDG-75) і «Рузвельт» (Roosevelt, DDG-80), так і не вирушили в Чорне море. Увечері 14 квітня, коли турецькими протоками Дарданеллами, Мармуровим морем і Босфором мав пройти перший із них, засоби інформації в Туреччині повідомили з посиланням на «дипломатичні джерела»: прохід обох кораблів, заявлений на 14 і 15 квітня, не відбудеться. 15 квітня це офіційно підтвердив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Виступаючи на турецькому телеканалі NTV, він сказав, що США повідомили про відмову від використання своєї заявки в усній формі і ще не подали письмового повідомлення про це. За словами Чавушоглу, ці кораблі все ще зможуть скористатися заявкою протягом трьох днів від заявленого часу проходу, після чого для такого проходу США мають подати нову заявку за 15 днів до нового обраного терміну.

Якщо точніше, то мінімальний термін від подачі заявки до проходження бойового корабля протоками становить зазвичай вісім днів, але для непричорноморських держав «бажано», щоб він становив 15 днів. Також відступ від заявленого терміну проходу в первісному напрямку можливий на час до п’яти днів. Такі умови проходження військових кораблів непричорноморських держав через турецькі протоки, а також обмеження на їхнє перебування в Чорному морі встановлені так званою конвенцією Монтре 1936 року.

На практиці ці обмеження призводять до того, що, наприклад, США можуть, як правило, ввести в Чорне море за раз лише два бойові кораблі. Вони можуть перебувати там не довше ніж 21 день.

Спекуляції щодо візиту, спекуляції щодо його відсутності

Про причини рішення США не вводити кораблі в Чорне море ні засоби інформації, ні Чавушоглу не інформували. Державне турецьке агентство Anadolu повідомило з посиланням на дипломатичні джерела, що нових заявок на проходи своїх кораблів США наразі не подавали.

Інформація, що американські кораблі вже не йдуть у Чорне море, викликала спекуляції щодо причин такого кроку – так само, як після перших повідомлень про очікуваний захід цих кораблів експерти почали серйозно аналізувати, як ці кораблі можуть бути використані в разі, якби Росія почала новий воєнний напад на Україну.

А коли стало відомо, що есмінців у Чорному морі зараз не буде, почали пригадувати погрози Москви на адресу США з приводу цих кораблів. Зокрема, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявляв про це такими словами: «Ми попереджаємо США, що їм краще триматися щодалі від Криму, від нашого чорноморського узбережжя. Це для їхнього ж добра буде».

«Це суто провокаційні заходи, які вони здійснюють, провокаційні в прямому сенсі слова. Вони випробовують нас на міцність, грають на нервах. У них нічого не вийде», – заявив також Рябков.

І в очікуванні на візит американських кораблів Росія почала 14 квітня свої навчання в Чорному морі – попри численні заклики з Заходу, щоб Москва припинила грати військовими м’язами на кордонах України і в Криму.

США взагалі офіційно й не планували візиту кораблів

А тим часом Сполучені Штати Америки й не заявляли офіційно, щоб планували візит своїх кораблів до Чорного моря. Перші повідомлення про можливість нинішнього заходу двох есмінців з’явилися в турецьких засобах інформації, які цитували неназвані дипломатичні джерела.

Так само і в США, з посиланням на неназваного представника Міністерства оборони, говорили лише про те, що Вашингтон розглядає можливість відправити в Чорне море військові кораблі на знак підтримки України. Але ні про яке тверде рішення не йшлося.

І нині, як повідомило агентство Reuters, не уточнені ним посадовці у США наголосили: ніякого рішення направити кораблі в Чорне море не було, і в Туреччині могли неправильно зрозуміти суть заявки.

За словами цих посадовців, які цитує агентство, США часто попереджають Туреччину про можливий захід своїх кораблів у Чорне море. Але такий запит зовсім не обов’язково означає, що кораблі таки пройдуть. Ідеться лише про гарантію того, що, якщо потреба зайти в Чорне море таки буде, то необхідна заявка вже буде подана за належний час заздалегідь.

США не пішли на виконання вимоги Росії

І ще один момент не свідчить на користь думки, ніби США могли відступити під якимсь тиском Росії. Це повідомлення відразу про кілька нових широких пакетів санкцій Вашингтону проти Москви, про які оголосили 15 квітня Білий дім і Міністерство фінансів США.

Це сталося по тому, як у Росії 14 квітня повідомили, що попередили США не запроваджувати нових санкцій, і натякнули, що від цього може залежати доля можливої зустрічі двох президентів.

Посла США в Росії Джона Саллівана запросили на зустріч із помічником російського президента Юрієм Ушаковим, на якій йому наголосили, що Вашингтон має утриматися від запровадження нових санкцій на тлі недавньої розмови Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна про їхню можливу зустріч. В іншому разі Москва «відреагує найрішучішим чином», повідомили з посиланням на МЗС Росії російські засоби інформації.

Те, що Кремль закликав Вашингтон утриматися від нових санкцій, підтвердили агентству AFP у МЗС Росії. При цьому прямо не стверджувалося, що відмова від санкцій є умовою згоди Путіна на зустріч.

Але речник Кремля Дмитро Пєсков непрямо натякнув, що такий зв’язок для Кремля є. Відповідаючи на запитання про можливі нові санкції, він сказав, що «слова про необхідність діалогу мають корелювати з реальними справами», а в разі ж запровадження нових санкцій «меншою мірою слова будуть корелювати зі справами».

Днем раніше, 13 квітня, в телефонній розмові з Путіним Байден запропонував російському президентові найближчими місяцями зустрітися в одній із третіх країн.

США стурбовані діями Росії

Частина цієї розмови була присвячена й Україні. «Президент Байден підкреслив непохитну прихильність США суверенітетові та територіальній цілісності України. Президент висловив нашу стурбованість із приводу раптового нарощування російської військової потужності в окупованому Криму і на кордонах України і закликав Росію знизити напруженість», – заявили у Білому домі.

Американські кораблі останніми роками часто відвідують Чорне море, зокрема для участі в спільних навчаннях із Україною чи для візитів в українські порти. Обидва названі нині, «Рузвельт» і «Дональд Кук», які несуть високоточні керовані ракети, теж уже не раз брали участь у таких чорноморських візитах.

Цього разу такий візит, якби він відбувся, пройшов би на тлі нинішнього небаченого з 2014 року нарощування військової присутності Росії біля східних кордонів України, а також в окупованому Криму. Москва заявляє, що пересування російської армії територією Росії (до якої вона залічує й український Крим) не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України. Але такі дії занепокоїли не тільки Україну, а й її західних союзників. Союз НАТО вже вживає заходів у відповідь, дислокуючи на своїх східних флангах додаткові сили.