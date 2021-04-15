Зустріч із Байденом: Путін домігся свого?

13 квітня Джо Байден подзвонив Володимиру Путіну, щоб з'ясувати, навіщо Росія стягує війська в анексований Крим і до східних кордонів України. Президенти домовилися зустрітися у «третій країні» найближчими місяцями, щоб обговорити, як відзвітували в Білому домі, «весь спектр проблем, що стоять перед США і Росією». Чи була зустріч із Байденом метою Путіна, якої той домагався військовою ескалацією біля кордонів України? Ти чи правильно зробив лідер США, що запросив Путіна на зустріч після, фактично, шантажу? І якщо лідери зустрінуться – що чекає на Україну?



Це був мудрий крок з боку Джо Байдена, який імовірно зберіг десятки, сотні, а може навіть і тисячі життів громадян України, вважає експерт-міжнародник Максим Ялі. Так, це була гра на підвищення ставок і головна мета Путіна, що брязкав зброєю біля українських кордонів. Але президент США зробив мудро, заявивши, що зустріч відбудеться протягом декількох місяців, вважає аналітик: за цей час російські навчання пройдуть, і це знизить градус напруженості біля кордонів. У якійсь мірі Байден дав Путіну зберегти обличчя, в першу чергу, перед власною публікою:



«А на переговорах, я сподіваюся, Джо Байден дасть зрозуміти, що наслідки і ціна повномасштабного нападу на Україну будуть занадто високими», – говорить Максим Ялі.



Щоправда, ймовірність нападу, вважає експерт, і так не велика. Адже підуть санкції – щодо Північного потоку-2, готовність якого становить 95%. Також під санкції потраплять банки, що не перебувають зараз у санкційних списках.

Навіть у найгостріші періоди холодної війни Москва і Вашингтон все ж розмовляли. Навіть суперники повинні спілкуватися, щоб знижувати градус потенційного конфлікту, говорить експерт з питань національної безпеки, кандидат політичних наук Тарас Жовтенко. Мета Путіна в даній ситуації – показати слабкість американських політичних еліт, і найголовніше – що його сприймають як лідера наддержави, каже Жовтенко. Це мрія глави Кремля: щоб із ним говорили на рівних, і в якійсь мірі зробити таку картинку вдалося, інше питання – про що буде розмова на зустрічі?



«Не тільки Україна є одним з фрагментів політичної гри РФ проти США. І американському президенту теж є що кинути на стіл проти Володимира Путіна. Тут і ситуація в Україні, і ситуації в Сирії, Лівії. Тут ще те, що Росія нарощує сили в Арктиці», – говорить Тарас Жовтенко.

Головне, чого домігся зараз Володимир Путін, – це власне зустріч з Джо Байденом, щоб підтвердити свій статус, вважає російський політолог Іван Преображенський. Це не означає, що він змінює свою політику щодо України, точно так же, як і не означає, що Джо Байден бере на себе повністю переговорні функції щодо вирішення проблеми Донбасу. Так само це не означає, що ЄС повністю виключається з цих переговорів.



«Це означає, що Москва і Вашингтон тепер починають розмовляти одне з одним. А це означає, що з великою часткою ймовірності найближчим часом військових дій, на щастя, Москва не почне», – переконаний Іван Преображенський.

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