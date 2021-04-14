Свидетели «русской весны» 2014-го: украинские города уже не взять так просто

Ровно 7 лет назад, 14 апреля 2014-го, на Донбассе начали антитеррористическую операцию – именно так до 30 апреля 2018 года официально называли войну с российскими гибридными силами на востоке Украины. Сегодня российские войска открыто концентрируются на границе с Украиной и готовятся к проведению масштабных учений в Черном море неподалеку от Крыма. Запад и Украина видят в этом угрозу. Смогли бы гибридные силы повторить успех «русской весны» в городах Украины спустя 7 лет?

12 апреля группа боевиков «ДНР» во главе с российским гражданином и бывшим сотрудником ФСБ Игорем Гиркиным захватили власть в Славянске, а в последующие два дня отряды, контролируемые Россией, взяли под контроль и другие города Донецкой и Луганской областей, в том числе Артемовск (сегодня Бахмут), Горловку, Краматорск, Макеевку, Мариуполь, Харцызск и другие. 13 апреля в первом бою с боевиками «ДНР» погиб капитан спецназа СБУ «Альфа» Геннадий Биличенко.

Житель Славянска: Они вели себя, как бойцы спецназа

Очевидцем захвата славянского горотдела милиции был Денис Бигунов, который тогда работал сотрудником отдела по вопросам внутренней политики Славянского городского совета. Несколько недель перед захватом в городе чувствовалось напряжение и было ощущение затишья перед бурей, говорит он. Вначале он подумал, что административные здания захватили так называемые казаки и начал звонить знакомым милиционерам. Те не отвечали и Бигунов решил присмотреться к захватам внимательнее.

«Вокруг горотдела было выставлено оцепление из людей с автоматами без опознавательных знаков, и было видно, что они уже контролируют здание. Я посмотрел по выправке этих бойцов и я понял, что наши местные казаки себя так не ведут. Они вели себя как бойцы спецназа – видно, что люди не первый год автоматы в руках держат. Я понял, что это захват какой-то диверсионной группы», – вспоминает Бигунов. За зданием милиции он видел часть личного состава МВД Славянска – судя по поведению, те не понимали, как себя вести в этой ситуации.

Сначала бойцы захватили горотдел, затем СБУ, а через пару дней и здание исполкома, продолжает Бигунов. Он успел унести из своего кабинета жесткие диски с конфиденциальными данными и говорит, что в день захвата ситуация касалась ему катастрофической – серьезного сопротивления наемникам России не оказывали, и это деморализовало проукраинских жителей Славянска.

Краматорск. Тот, кто отстреливался

Захватили 12 апреля и горотдел милиции в Краматорске. Это там прозвучала известная фраза о поребрике (диалектизм для бордюра, используемый в регионах России), ставшая после мемом.

Местный журналист и политолог Андрей Романенко говорит, чем дальше от событий, тем больше он понимает, что и этот горотдел, и другие объекты просто «сдавали».

В Краматорском горотделе милиции отстреливался единственный сотрудник. Он же был единственным человеком, который не остался потом работать в полиции

«Мне несколько раз говорили, что в Краматорском горотделе был один единственный сотрудник, который отстреливался. Он же был единственным человеком, который не остался работать в полиции. Всех остальных уволили, они восстановились, прошли переаттестацию. Мы не берем одиозных вроде начальника так называемой «народной милиции». Есть ощущение, что полицию сдавали, и непонятно, что там внутри происходило», – рассказывает Романенко. Самое интересное, что после показательного захвата милиции, отряды фактически уже не контролировали милицию и другие админздания, говорит журналист: они просто зафиксировали факт вторжения и... уехали.

Захваты были и до объявления АТО

Антитеррористическую операцию объявили не сразу, а только через неделю после первых действий против территориальной целостности Украины. Так 6 апреля в Донецке протестующие в масках и балаклавах захватили здание областной государственной администрации, а потом вывесили флаг России. Очевидцем событий был местный журналист Тим Златкин, который продолжал освещать ход постепенной оккупации Донецкой области.

Милиция стояла во внутреннем дворе Донецкой администрации и ничего не делала

«Милиция стояла во внутреннем дворе обладминистрации и ничего не делала – это факт. Они вначале были по всему периметру администрации, но потом им дали указания не вмешиваться и ничего не делать. Они стояли на входах, два входа начали громить, они отступили в холл. В конце концов они просто на втором и третьем этажах положили щиты на пол и сидели, когда там уже составляли списки ополчения», – рассказывает Златкин. Там были и милиционеры, и бойцы внутренних войск, нынешней нацгвардии, а милицейский спецназ, по словам очевидца, работе не привлекали.

Златкин также отмечает, что захваты были скоординированы по всем городам. Например, всех милиционеров из Славянска как раз в день захвата городского отделения милиции отправили защищать донецкую облгосадминистрацию.

Также 6 апреля было захвачено здание управления СБУ в Луганске, в том числе склад оружия. Местная милиция не оказывала сопротивления. Впоследствии местные жители фиксировали на видео сотрудничество местных правоохранителей с представителями вооруженных формирований, которые Украина считает незаконными, в том числе так называемыми батальонами «Оплот» и «Восток».

7 апреля в Донецкой областной государственной администрации объявили о создании так называемой «ДНР» и захватили здание управления Донецкой СБУ.

14 апреля российским гибридным силам также удалось взять под контроль Горловку – только со второго раза они взяли штурмом городской отдел милиции, захватили оружейную комнату и вывесили на воротах российский флаг.

Как рассказывал впоследствии корреспонденту Радио Донбасс.Реалии очевидец событий, бывший офицер горловской милиции, действия обычных «протестующих», провокаторов и представителей боевого звена были согласованными и слаженными. Впоследствии стало известно, что захватом руководил российский гражданин Игорь Безлер. Часть сотрудников горловской милиции перешла на сторону России.

Что изменилось с тех пор?

По мнению Бигунова, повторить такие относительно мирные захваты админзданий сегодня на Донбассе однозначно уже не выйдет – изменились и правоохранители, и местные жители. Оказалось, что проукраинских жителей в Славянске хватает – они могут быть русскоязычными, но поддерживают идею единой Украины.

Сегодня есть внутренняя «заряженность» личного состава и руководства силовых структур защищать свою родину

«За эти 7 лет были перегруппированы и воссозданы силовые структуры – и СБУ, и полиция, и Национальная гвардия. Есть межведомственная координация и специальные протоколы для таких ситуаций. Они были и тогда, однако сегодня есть внутренняя «заряженность» и мотивированность как личного состава, так и руководства силовых структур защищать свою родину. Сегодня они бы уже открывали огонь на поражение», – говорит Бигунов.

Романенко также считает, что схема с захватом больше не сработает – вертикаль власти уже выстроена и работает. В 2014 году чиновники и правоохранители не чувствовали единоначалия, говорит журналист, а милиция была разобщена.

«В условиях, когда начальник областного управления предал присягу и открыто перешёл на сторону оккупантов, личное мнение личного состава имеет меньшее значение. Да, есть норматив, что в некоторых ситуациях не нужен приказ для обороны, но мы понимаем, что это были необычные условия. Люди просто боялись за свои карьеры, как бы это странно не звучало в тот момент», – говорит журналист.

Ну и разумеется, новый фактор безопасности – это военные, добавляет Романенко. Их командиры находятся не в горотделах, а сами подразделения базируются непосредственно в городах Донбасса.

«У военных, прошедших АТО, будет уже немного другое отношение к попыткам захвата административных зданий. И, разумеется, нынешний командный состав уже способен отдать приказ «держать» горотдел. Любят подчиненные «русский мир» или нет, но они будут обязаны подчиниться», – подытоживает он.

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