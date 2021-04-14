Ситуація навколо кордонів України і реакція Заходу: оцінки аналітиків

Прикриваючись поширенням дезінформації про те, що нібито «Україна готує напад», Росія нарощує навколо кордонів України загрозливу військову потугу. Кремль готується розпочати «велику війну» чи погрожує Заходу, намагаючись перешкодити зближенню України з НАТО? Віктор Владіміров із російської служби «Голосу Америки» зібрав думки і оцінки аналітиків.

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» G7 разом з представником Євросоюзу висловили стурбованість нарощуванням концентрації російських військ біля кордонів із Україною і в Криму та закликали Москву припинити провокації.

«Ці масштабні пересування військ без попереднього повідомлення є загрозливими і дестабілізуючими діями», – йдеться у спільній заяві G7.

Міністри закликали Росію негайно знизити напруженість навколо кордонів України у відповідності з її міжнародними зобов'язаннями, а також дотримуватися принципів ОБСЄ щодо транспарентності пересування військових угруповань.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг обговорили необхідність негайного припинення з боку Росії агресивних військових приготувань уздовж кордонів України і в окупованому Криму.

Тим часом 13 квітня відбулася телефонна розмова президента Джо Байден з президентом Володимиром Путіним, в ході якої американський президент підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України і закликав Росію знизити напруженість.

Як повідомляється в офіційній заяві Білого дому, Байден висловив стурбованість щодо нарощування російських сил в Криму і на кордоні з Україною.

Президент США також ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати будуть діяти «твердо», захищаючи свої національні інтереси у відповідь на дії Росії, такі, як кібератаки і втручання у вибори.

Байден також запропонував Путіну провести саміт у найближчі місяці в третій країні.

Москва стоїть на тому, що має право переміщувати війська на власній території, як їй заманеться, і, в свою чергу, як це зробив у вівторок міністр оборони Росії Сергій Шойгу, заявляє, що це США і НАТО перекидають війська до кордонів Росії.

Андрій Окара: «Робиться все, щоб в разі чого, дійсно почати війну»

Директор Центру східноєвропейських досліджень Андрій Окара вважає, що ескалація не спадає, а наростає. На його погляд, Росія для цього застосовує досить витончену тактику на кордоні з Україною.

«Якщо згадати події 2014 року, то вони розвивалися зовсім в іншому ключі, - додав співрозмовник Російської служби «Голосу Америки ». – Тоді жінку, яка сфотографувала поїзд з танками і виклала знімок в інтернеті, заарештувала ФСБ, і вона потрапила під суд. Зараз російську бронетехніку везуть днем, відкрито, підкреслено демонстративно. Спостерігачі навіть зафіксували поїзд з військовою технікою, який ходить туди-сюди. І тут виникає питання, це реальна підготовка до війни або шоу, буфонада і бутафорія? Таке враження, що все робиться для залякування Києва, і що логіка переміщення техніки не військова, а піарна».

Мабуть, рішення про те, бути чи не бути війні в Кремлі поки не прийнято, припускає політолог.

Російську бронетехніку везуть днем, відкрито, підкреслено демонстративно

«Але водночас створюються всі умови, вся інфраструктура війни, включаючи госпіталі і похоронні команди. У деяких суб'єктах федерації на рівні обласних місцевих органів влади ухвалюються рішення про поховання в умовах воєнного часу. Враження таке, що робиться все, щоб не просто побрязкати зброєю, а й щоб в разі чого дійсно почати війну», – каже Окара.

При цьому, Москва уважно відстежує реакцію Заходу на все, що відбувається, зазначив Андрій Окара.

Поки ця реакція, як йому представляється, виглядає досить специфічно. Вона нагадує те, як все розвивалося в 2014 році.

«За сукупністю різних заяв і коментарів можна зробити висновок, що Захід готовий допомагати Україні зброєю, може бути, фінансово, але ніяк інакше. Воювати за Україну, схоже, ніхто не готовий, включаючи Америку. Все це створює нервову обстановку. А рішення про те, бути війні чи ні, Москвою може бути прийнято в тому числі виходячи з внутрішньоросійською кон'юнктури - для вирішення найбільш болючих питань», – резюмував директор Центру східноєвропейських досліджень.

Ігрунов: «Остаточно вирішити ситуацію поки неможливо»

Директор Інституту гуманітарно-політичних досліджень В'ячеслав Ігрунов думає, що пік напруженості навколо Донбасу пройдено.

Стало зрозуміло, що подальша ескалація ситуації може викликати війну, уточнив він в коментарі для Російської служби «Голосу Америки».:

– Не дивлячись на те, що з різних сторін є багато зацікавлених у нагнітанні напруженості, не існує жодної значної сили, яка б дійсно була за повномасштабну війну в регіоні.

Прогнози в зв'язку з цим для України дуже погані. Вважаю, що все в сукупності і дало достатньо підстав, щоб заморозити ситуацію. Тому після досягнення того порогу, після якого наслідки починають набувати незворотного характеру, сторони потроху відступили. І на Україні зупинили просування військ, і Росія більше не проявляє колишньої активності.

Прогнози для України дуже погані. Все в сукупності і дало достатньо підстав, щоб заморозити ситуацію

При цьому Москва твердо заявила, що в разі загострення втрутиться в конфлікт. Кількість (російських) військ, яке прибули туди, каже, що це втручання може бути суттєвим. Прогнози в зв'язку з цим для України дуже погані. Вважаю, що все в сукупності і дало достатньо підстав, щоб заморозити ситуацію.

У такому невиразному стані ситуація і законсервується на деякий час, прогнозує В'ячеслав Ігрунов.

– Надалі насамперед завдяки «нормандського формату »​переговорів напруга поступово почне сходити нанівець. На жаль, я не бачу шансів на просування Мінських угод. Отже, це глухий кут. Остаточно вирішити ситуацію в найближчому майбутньому не представляється можливим».

Насправді, були серйозні спроби змінити статус-кво на Донбасі, констатував політолог. Йшла свого роду перевірка, де пролягають червоні лінії.

Міжнародне співтовариство, перш за все, звичайно ж, Європа не зацікавлена в подальшій ескалації. Ні Німеччина, ні Франція розпалювання конфлікту ніяк не влаштовує. Їм потрібен мир. Очевидно, це теж мало значення в розвитку подій.

Сергій Рябков: «США є нашим противником»

Градус конфронтаційної риториці додав і російський МЗС. У вівторок заступник голови зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Рябков назвав попередньо задекларований рейд американських військових суден в Чорне море – «суто провокаційним заходом». За словами Рябкова, «вони випробовують нас на міцність, грають на нервах».

«США є нашим ворогом, роблять все для того, щоб підірвати позиції Росії на міжнародній арені», – наводить слова Рябкова агентство «Інтерфакс».

Сигнали стримування (з боку США) ускладнюють реалізацію мети Росії. Звідси і погрози Кремля

Як відомо, два американські військові кораблі повинні прибути в Чорне море на цьому тижні, де, відповідно до міжнародної Конвенції Монтре про статус проток, вони можуть перебувати до 4 травня.

Як сказав в коментарі для Російської служби «Голосу Америки» старший експерт Інституту досліджень в області зовнішньої політики Стівен Бланк (Stephen Blank), риторика російського МЗС свідчить про те, що Москву турбують кроки США і Заходу щодо України:

– Не в останню чергу це стосується і присутності американських кораблів у Чорному морі.

У Москви є пріоритетна мета – витіснення з акваторії всіх іноземних військових судів та ізоляції України від Чорного моря. А сигнали стримування (з боку США) значно ускладнюють реалізацію цього завдання.

Звідси і погрози Москви, хоча зрозуміло, що ніхто не буде вести вогонь по американських кораблях в мирний час. Це швидше досада на власний прорахунок з приводу того, як Захід відреагує на нарощування (російських) сил проти України.