Аналітичні центри США оприлюднили спільну стратегію протидії Росії та іншим «автократичним режимам»

Робоча група експертів, які представляють обидві провідні партії США, оприлюднила дорожню карту зовнішньої політики та стратегії національної безпеки, що надає пріоритет прогресу демократії та боротьбі з авторитаризмом у Китаї, Росії та інших країнах.

У звіті, опублікованому 14 квітня, робоча група, створена торік Freedom House, Центром стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) та Інститутом Маккейна, заявила, що «підйом авторитаризму в поєднанні з ерозією демократії загрожує глобальній стабільності, економічним союзам Америки та безпеці й повазі до людської гідності».

Аналітики стверджують, що «дедалі репресивніший і агресивніший Китай» використовує «економічний, військовий та дипломатичний примус для підриву демократичного управління і просування свого впливу в Азії та за її межами».

Тим часом Росія «сприяє поділу та незахищеності в демократіях, особливо в тих, що розташовані поблизу її кордонів». Москва «розглядає поширення демократії як екзистенційну загрозу», йдеться у звіті.

І Пекін, і Москва «прагнуть просувати свої інтереси, підриваючи ліберальний міжнародний порядок, заснований на правилах, який Сполучені Штати та їхні союзники контролювали протягом трьох чвертей століття», твердять експерти.

Автори звіту закликають Сполучені Штати та їхніх партнерів «різко збільшити інвестиції у підвалини відкритого, підзвітного, всеохоплюючого, демократичного суспільства: вільні та чесні вибори; незалежні ЗМІ та активне громадянське суспільство».

США також повинні розробити стратегію протидії навмисній дезінформації, пропаганді, що фінансується державою, ненавмисній дезінформації, чиє «шалене поширення» заважає основним демократичним процесам.

«Державні актори, такі як Росія та Китай, роками використовують глобальну дезінформацію як частину ширшої стратегії зловмисного впливу, щоб посіяти хаос, посилити внутрішні розбіжності, дискредитувати критиків та зменшити довіру до демократичного процесу», йдеться у звіті.

Наприклад, російський уряд використовує традиційні видання, такі як державні багатомовні служби новин RT і Sputnik, а також соціальні медіа для впливу у Європі, особливо на Балканах, а також в Африці, Латинській Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Також група експертів назвала боротьбу з корупцією та клептократією «фундаментальним стовпом» стратегії національної безпеки США.