Місяць на посаді. Що встиг зробити Джо Байден і які проблеми попереду?

Пройшов перший місяць перебування Джо Байдена на посаді президента США. Що встиг зробити новий президент і які виклики уже перед ним постали?

Через місяць після своєї інавгурації 20 січня 2021 року президент США Джо Байден перебуває на порозі ухвалення пакету економічної допомоги, більш масштабного, ніж схвалений під час фінансової кризи 2009 року.

Байден уже скасував цілий ряд політичних рішень свого попередника Дональда Трампа із найрізноманітніших напрямів – від зміни клімату до імміграції.

Крім того, темпи розподілу вакцин від COVID-19 виросли на 55 відсотків.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив 21 лютого, що США дадуть відповідь на хакерську атаку на компанію SolarWinds протягом «тижнів, а не місяців».

«Підготовка відповіді займе кілька тижнів, не місяців. Ця відповідь буде включати поєднання декількох інструментів, видимих і невидимих. І це будуть не просто санкції, тому що, як ви розумієте, відповідь на такий комплекс дій потребує всеосяжного набору інструментів. І саме це має намір зробити адміністрація», – наголосив він.

Салліван додав, що адміністрація зробить так, щоб «Росія зрозуміла, де США проводять лінію щодо такого роду дій».

Президент США Джо Байден під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 19 лютого розкритикував Росію.

За його словами, Москва здійснювала зловмисні й узгоджені дії для підриву демократії в Сполучених Штатах, Європі й інших країнах.

Президент США закликав європейських союзників твердо стояти на позиціях Вашингтона. При цьому Байден позитивно оцінив продовження російсько-американського договору про скорочення ядерних арсеналів.

Байден наголосив, що Вашингтон залишиться прихильником територіальної цілісності України.

Америка повернулася на світову арену, трансатлантичний союз повернувся, наголосив президент США. За словами Байдена, Вашингтон повністю налаштований на те, щоб співпраця Європи і Америки тривала.

Чи вдасться уникнути політичних баталій?

Ширша стратегія Білого дому, яка полягає в тому, щоб уникати безперспективних політичних боїв, зосередитися на політичних рішеннях, які подобаються багатьом виборцям і загалом ігнорувати атаки республіканців, буде стикатися з дедалі більшими труднощами в найближчі місяці, припускають як демократи, так і республіканці .

«Проблеми чекають їх прямо за рогом», – заявив Джим Менлі, який колись був головним помічником колишнього лідера демократичної більшості в Сенаті Гаррі Ріда.

Байден провів безліч змін за допомогою президентських указів. Але попереду його чекає проведення законів, щодо яких у самій Демократичної партії США немає єдності. Наприклад, щодо полегшення боргового тягаря для студентів, підвищення податків і введення обмежень в енергетичній галузі.

Демократи прагнуть розробити і ухвалити пакет економічної допомоги (з підтримкою республіканців або без неї) до середини березня 2021 року, коли закінчиться термін дії додаткового страхування по безробіттю.

Для цього достатньо простої більшості голосів, але потрібно, щоб кожен демократ встав на сторону Білого дому.

Посилюються сумніви, що в закон буде включено положення про підвищення федерального мінімуму заробітної плати до 15 доларів на годину, що вкрай розчарує ліберальних демократів.

«Я бачу, як з'являються тріщини», – сказав Менлі.

Деякі демократи, включаючи конгресвумен Олександрію Окас-Кортес і сенатора Елізабет Уоррен, піддали Байдена критиці, коли 16 лютого він заявив, що не згоден з однопартійцями, які хочуть пробачити студентські борги на суму 50 тисяч доларів на людину.

Чи здобуде Байден двопартійну підтримку?

Республіканці перебудовуються після президентства Трампа, заявив республіканський стратег Пол Шумейкер.

За його словами, Байден може об'єднати їх, якщо буде занадто сильно наголошувати на питання податків і витрат, якщо ж він буде робити в цьому напрямку дуже мало, то розчарує частину свого демократичної бази.

«Він насолоджується медовим місяцем, але всі знають, що медовий місяць скоро закінчується», – заявив Шумейкер.

У Білому домі заявляють, що політичний порядок, яку там мають намір просувати в найближчі місяці, націлений на виборців від обох партій, і вони вважають, що республіканці будуть, врешті-решт, змушені підтримати її заради своїх виборців.

«Чи має намір [Байден] домагатися підтримки кожного республіканця? Звичайно ж, ні. Але він має намір пропонувати плани, які відповідають потребам громадян США з обох партій», – наголосила директор Білого дому з комунікацій Кейт Беддінгфілд.

На двопартійну підтримку розраховує Білий дім і для реалізації свого плану з розвитку інфраструктури. Очікується. що за своїми масштабами і вартості він перевершить законопроєкт про стимулюючі заходи для економіки США вартістю 1,9 трильйона доларів.

Ухвалення цього закону майже напевно призведе до збільшення дефіциту і потребують деякого підвищення податків, що, як очікується, викличе протидію.

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