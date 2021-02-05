«Америка повернулася»: Байден розповів про зміни в зовнішній політиці США за його каденції  

Президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв нову еру у зовнішній політиці США. У своєму першому зовнішньополітичному зверненні 4 лютого він заявив, що «Америка повернулася».

Байден пообіцяв протистояти «авторитаризму» в Китаї та Росії та відновити зв’язки Вашингтону із союзниками.

Згідно з його заявою, адміністрація Байдена буде прагнути до лідерства в світі після чотирьох років перебування під керівництвом президента Дональда Трампа.

«Американське керівництво повинно зустріти цей новий момент авторитаризму, що прогресує, в тому числі дедалі більших амбіцій Китаю конкурувати зі США і наміри Росії завдати шкоди і підірвати нашу демократію», – сказав Байден, виступаючи в Державному департаменті.

Зокрема Байден заявив, що збільшить ліміт біженців, яких приймає США, до 125 тисяч замість 15 тисяч, встановлених Трампом.

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Байден також спробував подолати сумніви в міцності американської демократії після нападу на Капітолій США 6 січня. Він дав сигнал про бажання відновити союзи, розімкнуті в рамках зовнішньої політики Трампа «Америка передусім».

«Інвестування в нашу дипломатію – це не щось, що ми робимо лише тому, що це правильно для світу. Ми робимо це для того, щоб жити в мирі, безпеці та процвітанні. Ми робимо це тому, що це в наших власних інтересах», – стверджує президент США.

Крім того, Байден, за власною заявою, дав зрозуміти президенту Росії Володимиру Путіну, що його країна більше не буде «прогинатися» перед російською агресією.

Байден прокоментував справу проти російського опозиціонера Олексія Навального, закликавши звільнити його.

«Пан Навальний, як і всі громадяни Росії, має права згідно з російською Конституцією. Він зазнає нападів за викриття корупції. Його слід негайно звільнити без будь-яких умов», – заявив він.

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Він висловив занепокоєння придушенням свободи слова і зібрань в Росії.

Байден заявив, що Вашингтон і Москва все ще можуть співпрацювати в деяких сферах, згадавши про подовження договору про контроль над стратегічними наступальними озброєннями, який обидві сторони продовжили на п’ять років цього тижня.

Китай також відіграв важливу роль у виступі Байдена. Його адміністрація хоче змінити економічний, політичний і військовий потенціал США в Азіатсько-тихоокеанському регіоні.

Трамп прагнув до теплих стосунків з китайським президентом Сі Цзіньпіном на початку свого терміну, але розбіжності щодо торгівлі, окремого регіону Гонконгу та поведінки Пекіна в Південно-Китайському морі створили розрив між країнами.

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Байден, своєю чергою, назвав Пекін «найсерйознішим конкурентом» США. Він додав, що Вашингтон прийматиме виклики, пов’язані зі своїм процвітанням, безпекою та демократичними цінностями.

«Ми будемо протистояти економічним зловживанням Китаю, протидіяти його агресивному курсу, щоб зупинити напад Китаю на права людини, інтелектуальну власність та глобальне управління», сказав він, водночас висловивши готовність до співпраці «в інтересах Америки».

Джо Байден став 46-м президентом Сполучених Штатів 20 січня після своєї перемоги на виборах минулого року. Він також був віцепрезидентом за часів Барака Обами з 2009 по 2017 рік і в цьому статусі відвідував Україну.