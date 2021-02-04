США збираються припинити підтримку «наступальних» операцій у Ємені

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що президент США Джо Байден 4 лютого оголосить про кінець підтримки «наступальних операцій» коаліції під проводом Саудівської Аравії в Ємені.

«Це обіцянка, яку він дав під час кампанії, і якій він буде слідувати», – сказав Салліван.

Припинення американської військової підтримки коаліції під керівництвом Саудівської Аравії проти повстанців-шиїтів хуті в Ємені змінить політику експрезидента Барака Обами щодо надання матеріально-технічної допомоги та продажу великої кількості зброї королівству та його союзникам.

Колишній президент Дональд Трамп здебільшого продовжував політику доби Обами, але в 2018 році припинив дозаправлення літаків коаліції під керівництвом Саудівської Аравії на тлі дедалі більшої занепокоєності цивільними жертвами бомбардувань.

Війна в Ємені викликала негативну реакцію з боку низку республіканців і демократів у Конгресі, які закликають Вашингтон припинити військову участь у конфлікті.

Підкреслюючи новий підхід Вашингтона до конфлікту в Ємені, Салліван заявив, що Байден призначить нового спеціального представника в Ємені.

Він не розголосив імені цієї особи, але, як повідомляється, президент США має намір призначити американського дипломата-ветерана Тімоті Лендеркінга.

Він був заступником помічника державного секретаря у справах Перської затоки та працював в посольстві США в Саудівській Аравії.

У 2015 році в Ємені почалася громадянська війна, у результаті якої загинули понад 100 000 людей, була зруйнована інфраструктура та створена найгірша гуманітарна криза у світі.

Повстанці хуті контролюють столицю Сану та більшу частину півночі та заходу. Вони воюють проти уряду, який підтримується Саудівською Аравією, та сепаратистів на півдні.