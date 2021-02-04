ЦПК просить США застосувати санкції до Тараса Козака та дружини Медведчука – Шабунін

Громадська організація «Центр протидії корупції» направила відкритого листа до Державного департаменту та Міністерства фінансів США з проханням застосувати санкції до народного депутата Тараса Козака та дружини Віктора Медведчука. Про це написав у фейсбуці голова «ЦПК» Віталій Шабунін.

«Разом з колегами надіслали Головам Держдепу та Мінфіну США відкритого листа, яким просимо розширити санкції по Медведчуку на його дружину та Козака. Саме через мережу зареєстрованих на них кампаній Медведчук уникає руйнівних наслідків санкцій США персонально по ньому», – заявив Шабунін.

Він зазначив, що цьому листі вперше оприлюднено непублічні звернення «ЦПК» в OFAC щодо санкцій стосовно Медведчука від 2018 і 2020 років.

Тарас Козак поки не коментував цю інформацію.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та ZIK.

Віктор Медведчук називає незаконними санкції проти каналів, які юридично належать Тарасу Козаку.