ЦПК: Козак пов’язаний із «ЛНР» і «ДНР» через кіпрський офшор від 2014 року

Зв’язок депутата «ОПЗЖ» Тараса Козака із незаконними збройними угрупованнями «ЛНР» і «ДНР», а також постачанням вугілля з окупованих територій почався ще з 2014 року, пише виконавчий директор та член правління ЦПК Дар’я Каленюк у блозі на «Українській правді».

Згідно з офіційними даними, 16 грудня 2014 року ПАТ «Центренерго» уклало договір із компанією Arida Global Limited з Гонконга на поставку десятків тисяч тонн вугілля.

Вугілля мали закупити у Південній Африці, проте в 2016 році стало відомо, що під виглядом південноафриканського вугілля Arida Global Limited продавала державним ТЕЦ контрабандне вугілля з «ЛНР» і «ДНР», пише Каленюк.



За її даними, ще 5 листопада 2013 року гонконзька Arida Global Limited підписала кредитний договір на вісім мільйонів доларів із кіпрською компанією Hakail Limited, бенефіціарним власником якої був Тарас Козак. Він вказував бенефіціарний контроль над Hakail Limited в деклараціях упродовж 2015-2019 років.

За даними держреєстру Кіпру, Hakail Limited був у власності іншої офшорної компанії Козака – Turul Investments Limited – ще від 2012 року. Згідно з аудиторськими звітами, пише Каленюк, за цим кредитним договором компанія Arida отримала від кіпрського офшору Козака за 2014 та 2015 роки 7,4 мільйона доларів кредитних коштів.

Кредит надавався під 2,5% річних. Він не був застрахований заставним майном, і його мали повернути до 6 листопада 2015 року, йдеться у блозі. Але Arida Global Limited не повернула позичені кошти, а кіпрський офшор Козака списав цей борг.



Каленюк додає, що гонконзька компанія Arida Global Limited, яка постачала в Україну контрабандне вугілля з непідконтрольних територій, в 2014-2015 роках отримувала безповоротне багатомільйонне фінансування від кіпрського офшору Козака.

Радіо Свобода намагалось отримати коментар Тараса Козака щодо цих звинувачень, але на телефонні дзвінки він не відповідає.

Редакція розіслала запити до РНБО, Офісу президента України та на імя прем’єра Дениса Шмигаля, який також є членом РНБО. Наразі є відповідь лише від уряду: там відмовилися коментувати ймовірний зв’язок Тараса Козака зі схемами продажу вугілля з окупованих територій, а також те, чи було це причиною для застосування проти нього санкцій.

Видання ZN.UA, посилаючись на власні джерела в СБУ та Офісі президента, опублікувало 3 лютого дані, що підставою для введення санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака та пов’язаних із ним юридичних осіб стало розслідування, проведене спецслужбами України, в ході якого встановлено, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та ZIK.

Віктор Медведчук називає незаконними санкції проти каналів, які юридично належать Тарасу Козаку.