Посол Британії привітала запровадження санкцій проти телеканалів, які пов’язують з Медведчуком

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонз прокоментувала запровадження санкцій проти телеканалів, які пов’язують із кумом російського президента, народним депутатом від «ОПЗЖ» Віктором Медведчуком.

«Я вітаю рішучі дії президента Зеленського щодо боротьби з дезінформацією, яка завдає реальної шкоди Україні. Я також вітаю його запевнення у необхідності захисту свободи та плюралізму медіа», – написала Сіммонз у твітері.

Дії Києва щодо протидії «зловмисному впливу Росії» підтримали також Сполучені Штати.

У відповідь на запит Радіо Свобода речник Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віцепрезидента Європейської комісії Жозепа Борреля Петер Стано зазначив, що ЄС уважно стежить за справою і буде зв’язуватися з українськими органами влади, щоб отримати більше інформації щодо запровадження санкцій, які передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та ZIK.

Віктор Медведчук називає незаконними санкції проти каналів, які юридично належать Тарасу Козаку.