Як Зеленський наважився «вимкнути телеканали Медведчука» і що буде далі?

Володимир Зеленський пішов на несподіваний рішучий крок, що не вписується у правила політичної гри в Україні. І хоч цей крок може бути підтриманий громадською думкою та вдало вписується в геополітичний момент, він не гарантує шостому президентові Україні ані зростання рейтингів, ані остаточної перемоги над російською пропагандою. Так опитані Радіо Свобода політичні експерти оцінюють запровадження санкцій проти соратника Віктора Медведчук Тараса Козака та припинення мовлення трьох підконтрольних їм телеканалів.

Президент Володимир Зеленський бореться за власне політичне майбутнє. Це, як мінімум, одна з причин, через які він пішов на несподіване рішення щодо блокування групи каналів, що вважаються підконтрольними Вікторові Медведчуку, і які останнім часом активно руйнували рейтинг шостого президента. Про це у коментарі Радіо Свобода говорить директор Інституту світової політики Євген Магда.

Водночас, на його думку, Володимир Зеленський своїм указом створив і певні ризики для самого себе. Адже якщо Офіс президента програє очікуваний судовий процес і заблоковані канали відновлять мовлення, то це болюче вдарить по рейтингах Зеленського. Натомість, якщо суд не скасує президентського указу, то до часу можливих найближчих виборів на ці рейтинги можуть вплинути маса факторів, у першу чергу соціально-економічних. Тобто немає ніяких гарантій, що перемога над «каналами Медведчука» додасть Зеленському електоральних балів.

Водночас, швидка міжнародна підтримка рішення президента України додає йому ваги, зауважує політичний експерт.

Це тільки перший акт серіалу, сценарій якого пишеться просто зараз, і я не впевнений, що пишеться виключно в Україні

«Підтримка цієї несподіванки з боку посольства США дозволяє припускати, це був узгоджений крок. Виглядає, що на зміну глибокій занепокоєності Заходу прийшло глибоке розуміння. Це цікавий фактор, тому що тут єдині Сполучені Штати і Європейський союз. Думаю, тут ще зіграла роль ситуація навколо Навального, яка створила відповідний інформаційний фон.

Це питання будуть намагатися оскаржити у Верховному суді. Наскільки це буде успішно, важко прогнозувати, але навряд чи «ОПЗЖ» змириться з втратою такого потужного механізму. Водночас, судячи з усього, для них це теж була несподіванка, а наразі вони не змогли якось адекватно відповісти. Втім, гадаю, це тільки перший акт серіалу, сценарій якого пишеться просто зараз, і я не впевнений, що пишеться виключно в Україні», – зазначає Магда.

Процес оскарження указу президента у суді може затягтися на місяці, або й на роки. Процедура в цілому не є швидкою, крім того, президентська сторона може сприяти затягуванню процесу. Відтак телеканали «112 Україна», NewsOne і ZIK не зможуть мовити. На цьому в коментарі Радіо Свобода наголошує директор Українського інституту політики Руслан Бортник (який часто виступав в ефірах телеканалу «112 Україна», а раніше був помічником народного депутата-регіонала Вадима Колесніченка).

На його думку, така ситуація веде до звуженням свободи слова в Україні, а санкції, запроваджені проти народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Тараса Козака, мали торкнутися лише тих його активів, що мають прямий стосунок до обвинувачень у причетності до незаконних схем постачання вугілля з території ОРДЛО.

Ризики і переваги

Водночас, політичний експерт зауважує, що як би не розгорталася ситуація, рішення про блокування опозиційних телеканалів створює для Володимира Зеленського більше ризиків, ніж переваг.

Зеленський зміщується у правий політичний сегмент, на бік опонентів Медведчука, а там уже є Петро Порошенко

«Це рішення політичне і неправове. Воно буде посилювати хаос в Україні. Воно виходить за рамки писаних і неписаних правил політичної конкуренції. Якщо людей позбавили можливості на вулиці протестувати, медійно політично конкурувати, вони будуть шукати інші форми конкуренції – закулісні, неправові. Янукович порівняно з цим рішенням – хуліган із дитячого садочка. При жодному українському президентові такого не було. Це рішення переступило як через Конституцію, так і через правила політичної конкуренції. Це означає для нас дестабілізацію. Це може відбитися відлунням на Донбасі.

З одного боку, цим рішення Зеленський зміщується у правий політичний сегмент, на бік опонентів Медведчука, а там уже є Петро Порошенко і вони претендуватимуть на один електорат. З іншого боку, таким своїм рішенням, мені здається, Зеленський намагається відтворити технологію «Кучма-Симоненко». Тобто зіткнення у другому турі президентських виборів з Медведчуком чи з Бойком, з представником «ОПЗЖ», – каже Бортник.

Електоральні перспективи Володимира Зеленського залежать від соціально-економічної ситуації значно більше ніж від ситуації з телеканалами, тим більш, що найближчим часом виборів не очікується. Втім, саме зараз для побідного рішення є вдалий момент. На цьому у коментарі Радіо Свобода зауважує голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володмир Фесенко.

На його думку, нині Кремль зосереджений на проблемах, пов’язаних із опозиційним політиком Олексієм Навальним та реакціях Заходу, а тому не стане кидати ресурси на порятунок телеканалів, що пов’язують із кумом президента Росії Володимира Путіна.

Водночас політичний експерт висловлює сумніви у тому, що рішення щодо телеканалів Тараса Козака було інспіроване Вашингтоном, але припускає, що саме зі США могла надійти інформація про його оборудки з ОРДЛО.

Рішення не відповідає стандартам класичної української політики, але це рішучий і сильний хід

«Це рішення було неочікуваним. Воно не відповідає стандартам класичної української політики, але це рішучий і сильний хід з боку Зеленського. Думаю, зіграло кілька чинників одночасно. По-перше, з’явився привід – це інформація про причетність Тараса Козака до фінансових оборудок з ОРДЛО. Це привід саме для санкцій, не судового покарання, а саме санкцій, бо судові справи можуть тягнутися роками, а йдеться про ОРДЛО і тероризм. Тим часом рішення РНБО про відключення каналів спрацювало швидко.

Загострення відносин між «ОПЗЖ» і Зеленським, атака з боку «ОПЗЖ» інформаційна та політична на Зеленського, гадаю, також сприяла ухваленню такого рішенню. Якщо «ОПЗЖ» повелося як на війні, то і Зеленський відповів потужним ударом. Зараз перевага на боці Зеленського. Як би він пішов у суди, то не було би рішення, а була би багатомісячна чи багаторічна тяганина. А так маємо засідання РНБО, указ президента і через пів години відключили канали. І це прецедент важливий для політики України», – зазначає Фесенко.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака, а також восьми юридичних осіб: це телеканали «112 Україна», NewsOne, Zik, а також регіональні мовники каналу «112 Україна». Наразі ці телеканали не мовлять, українські кабельні оператори та провайдери їхнього сигналу не транслюють.

Соратник проросійського політика Віктора Медведчука, Козак, є власником телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik. Санкції запроваджені на п’ять років.