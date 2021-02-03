Зеленський на зустрічі з керівниками телеканалів: в Україні немає загрози свободі слова

В Україні немає загрози свободі слова і медіа-бізнесу, заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками провідних українських телеканалів 3 лютого.

Як повідомляє пресслужба голови держави, зустріч була присвячена запровадженим напередодні санкціям проти телеканалів «112 Україна», ZIK і NewsOne.

«Це не має жодного стосунку до інших телеканалів. В Україні на сьогодні немає загрози ні свободі слова, ні медіа-бізнесу», – сказав Зеленський.

За його словами, рішення про санкції має чітке обґрунтування у зв’язку з фінансуванням з Росії та співпрацею з терористичними організаціями.

Як повідомили в Офісі президента, топменеджери телеканалів висловили «повну підтримку» цього рішення, бо, за їхніми словами, телеканали, щодо яких були застосовані санкції, «давно проводять антидержавну політику та діють в інтересах пропаганди з боку Росії».

Про те, представники яких каналів брали участь у зустрічі, в ОП не уточнили.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK, юридичним власником яких є Козак.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції та назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що «позасудова раптова заборона діяльності трьох українських телеканалів – це надзвичайна ситуація».

Українські провайдери вже почали вимикати «112 Україна», NewsOne та ZIK.

Віктор Медведчук називає незаконними санкції проти каналів, які юридично належать Тарасу Козаку.