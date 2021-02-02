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03 лютого 2021, Київ 00:05
Новини | Політика

Зеленський підписав указ про санкції проти депутата ОПЗЖ Козака і телеканалів, які пов’язують із Медведчуком

Санкції запроваджені на п’ять років, повідомила пресслужба президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака, а також восьми юридичних осіб: це телеканали «112 Україна», NewsOne, Zik, а також регіональні мовники каналу «112 Україна».

Соратник проросійського політика Віктора Медведчука, Козак, є власником телеканалів «112 Україна», NewsOne, Zik.

Санкції запроваджені на п’ять років, повідомила пресслужба президента.

«Сьогодні відбулося засідання Ради національної безпеки й оборони, де шляхом письмового голосування члени РНБО розглядали питання введення персональних санкцій стосовно юридичних та фізичних осіб, які перебувають на території України. З 19 членів Ради національної безпеки і оборони 17 проголосували за, один утримався, один перебуває у відрядженні», – сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Обмежувальні заходи передбачають:

  • блокування активів;
  • обмеження торговельних операцій;
  • обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
  • запобігання виведенню капіталів за межі України;
  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  • анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
  • заборона користування радіочастотним ресурсом України.

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