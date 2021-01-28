Нацрада оштрафувала «112 Україна» за висловлювання, що розпалюють ворожнечу, канал готує оскарження

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розглянула матеріали перевірки телеканалу «112 Україна» та застосувала одразу дві санкції – попередження та штраф у 114 067 гривень за поширення висловлювань, що розпалюють ворожнечу. Про це повідомила пресслужба регулятора 28 січня.

«Національна рада розглянула матеріали перевірки ТОВ «ТРК «112-ТВ» (супутниковий телеканал «112 Україна»), місто Київ, і застосувала до ліцензіата дві санкції – оголошення попередження і штраф у розмірі 25% суми ліцензійного збору за поширення в його ефірі висловлювань, що містять заклики до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті», – мовиться в повідомленні.

В Нацраді розповіли, що в ефірі телеканалу були зафіксовані висловлювання, що порушують вимоги частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію»; абзаців четвертого та дев’ятого частини другої статті шостої, пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

«Вони звучали із вуст запрошених до участі в передачах каналу гостей – Вадима Рабіновича, Олени Лукаш, Дмитра Співака, Євгена Червоненка, Наталії Королевської, Андрія Пальчевського, Михайла Погребинського, Віктора Медведчука, Олега Волошина», – зазначили в регулятора.

У Нацраді пояснили, що порівняння певних осіб і їхніх дій з діями та методами Геббельса є «опосередкованим звинуваченням їх у нацизмі, злочинах проти миру і людяності, що є свідомим поширенням необ’єктивної інформації, метою якої є розпалювання ворожнечі».

«Поширені в ефірі телеканалу висловлювання є прямим продовженням лінії російської пропаганди і наративами, схожими до офіційної політичної та пропагандистської позиції Російської Федерації, визнаної Верховною Радою України та міжнародною спільнотою більшості країн Європи країною-агресором. Вони мають ознаки таких, що базуються на упередженості, маніпулюванні суспільною свідомістю, зокрема шляхом поширення неповної або упередженої інформації», – зауважили у регулятора.

Також в Нацраді заявили, що озвучені тексти також провокують відчуття непропорційних переваг тієї чи іншої групи в матеріальному достатку чи в інших перевагах, містять звинувачення в негативному впливі тієї чи іншої етнічної, релігійної або певної групи на суспільство, державу, що є чіткою ознакою розпалювання ворожнечі та ненависті за територіальним розподілом.

«У виступах також наявне навмисне нагнітання ситуації, спотворення фактів і залякування, маніпулювання словами про наміри вбивств людей, неодноразове використання негативно забарвлених слів, що створює негативний образ певної соціальної групи, зокрема людей, що дотичні до затвердження бюджету та сфери оборони, звинувачення цих груп у намірах вбивати людей, з метою посилення серед населення настроїв неприязні, недовіри та почуття сильної ворожнечі», – йдеться в повідомленні.

Таке надання переваги зазначеним особам, чиї висловлювання фігурують у матеріалах перевірки і риторика яких є такою, що «підбурює до дискримінації, ворожнечі, насильства, свідчить про свідомий вибір ліцензіата, а твердження, що їх вислови були поширені у прямому ефірі і їх не можна було передбачити, – нікчемними», вважають у Нацраді.

«За поширення таких закликів відповідно до частини восьмої статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» на ТОВ «ТРК «112-ТВ» накладено штраф у розмірі 25% суми ліцензійного збору, що становить 114 067,50 грн», – постановив регулятор.

Нацрада зобов’язала телеканал привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства упродовж місяця.

Телеканал «112» оприлюднив офіційну позицію з цього приводу.

«Вважаємо рішення регулятора тенденційним, прийнятим під прямим тиском влади. Таким чином, Нацрада в черговий раз підтвердила, що є каральним органом офісу президента по боротьбі з неугодними каналами», – мовиться в заяві телеканалу.

Компанія збирається оскаржити рішення Нацради в суді.