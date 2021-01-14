Нацрада закликає відмовитися від постачання техніки з Росії – на неї встановлюють заборонені застосунки

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 14 січня звернулася до виробників і постачальників телевізорів, медіаплеєрів, смартфонів та інших сучасних пристроїв з проханням відмовитися від постачання такої техніки з території Російської Федерації.

Нацрада роз’яснює, що «уряд країни-агресора затвердив 31.12.2020 перелік програм для електронних обчислювальних машин, які мають бути попередньо встановлені на окремі види технічно складних товарів».

Це означає, що «на телеприймачі з функцією Smart TV, або які мають операційні системи, що дають змогу додавати і використовувати застосунки, будуть встановлені застосунки для перегляду низки телеканалів та сервісів, які заборонені для розповсюдження на території України».

«Також звертаємо увагу, що на смартфони та інші портативні пристрої, вироблені в РФ, або вироблені для реалізації і використання на території РФ, будуть встановлені застосунки від компаній, які підпадають під санкції на території України», – вказують у Нацраді.

Регулятор звернувся до мереж роздрібної торгівлі та приватних підприємців із закликом «припинити практику встановлення програм, які дозволяють переглядати заборонені канали або користуватися забороненими сервісами, під час продажу електронних пристроїв кінцевому споживачеві».

Перегляд низки телеканалів та використання сервісів походженням із Російської Федерації забороняє на території України указ президента України від 14 травня 2020 року № 184/2020 «Про введення в дію рішення РНБО України від 14 травня 2020 року «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».