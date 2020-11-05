СБУ веде перемовини з Google та Apple про заборону російських застосунків

Служба безпеки України веде перемовини з Google та Apple про заборону російських застосунків. Про це СБУ повідомила у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Станом на сьогодні тривають перемовини з компаніями Google та Apple щодо правових шляхів припинення реалізації мобільних застосунків, розроблених юридичними особами, щодо яких запроваджені спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), і які забезпечують доступ до заборонених на території України ресурсів/сервісів», – розповіли в СБУ.

9 жовтня Служба безпеки України повідомила, що просить Google та Apple заблокувати російські застосунки на їхніх сервісах «Play Market» і «App Store».

Перед цим російська соціальна мережа «ВКонтакте» на офіційній сторінці для українських користувачів повідомила, що розробники поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, завдяки чому мережею тепер можна користуватися без допомоги стороннього софту.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко доручив перевірити цю інформацію.

У травні 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко заборонив на три роки соціальні мережі «Вконтакте» та «Одноклассники», сайти Mail.Ru Group, сервіси «Яндекс» та низку інших ресурсів. Цьогоріч чинний президент Володимир Зеленський продовжив заборону.