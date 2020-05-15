Зеленський продовжив заборону російських соцмереж в Україні

Президент Володимир Зеленський продовжив своїм указом заборону низки російських онлайн-ресурсів та соціальних мереж.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2020 року «Про застосування, скасування і внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», – йдеться в повідомленні.

Президент поставив підпис під документом після того, як 13 травня Рада національної безпеки та оборони передала до його офісу проєкт указу про застосування санкцій щодо російських соціальних мереж та інтернет-сервісів.

У травні 2017 року п’ятий президент України Петро Порошенко заборонив на три роки соціальні мережі «Вконтакте» та «Одноклассники», сайти Mail.Ru Group, сервіси «Яндекс» та низку інших ресурсів.

Чинний голова Служби безпеки України Іван Баканов пропонував РНБО продовжити заборону.