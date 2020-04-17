Facebook попереджатиме про фейки щодо коронавірусу

Facebook буде повідомляти користувачам, коли вони реагуватимуть (ставитимуть «лайк», ділитимуться чи коментуватимуть) на недостовірну інформацію стосовно нового коронавірусу.

Як повідомляє компанія, в такому разі соцмережа надсилатиме користувачам спеціальне повідомлення з посиланням на розділ сайту Всесвітньої організації охорони здоров’я, присвячений викриттю фейків про COVID-19.

Нововведення почне діяти в найближчі тижні.

Facebook, Google і Twitter запроваджують більш жорсткі правила, змінені алгоритми і тисячі перевірок фактів, щоб зупинити поширення в інтернеті дезінформації щодо вірусу.

На цьому тлі численні публікації у західній пресі заговорили про те, що фейки про нову хворобу поширюють ЗМІ та користувачі соціальних мереж, пов’язані з Росією.