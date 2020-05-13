В СБУ заявили про зростання активності російських спецслужб в інтернеті

У Службі безпеки України заявили, що за даними кіберфахівців, наразі триває зростання активності спецслужб Росії та керованих ними агентурних мереж в інтернеті.

«Вони намагаються використати будь-які інформаційні приводи для створення хаосу та паніки. Зокрема, за вказівкою кураторів проросійські агітатори розповсюджували фейкові новини про святкування Дня Перемоги, вимушені карантинні обмеження та інші заходи, пов’язані із дотриманням правил захисту від розповсюдження коронавірусної інфекції. Служба зафіксувала активізацію російських троле- і ботоферм у закликах до порушення карантинних обмежень, інформаційної підтримки акцій протесту. У період відзначення Дня перемоги їхня активність була частково перенаправлена з теми коронавірусу на впровадження вигідних Кремлю меседжів, пов’язаних з подіями Другої світової війни. Російські спецслужби використовували цей інформаційний привід для маніпулювання свідомістю українських громадян на користь концепції «Руського миру», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними спецслужби, за період дії карантинних заходів заблоковано понад 2,3 тисячі інтернет-спільнот із 980 тисячами користувачів, викрито 323 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки.

«Стосовно 16 агітаторів, що діяли за завданням російської сторони, СБУ розпочала кримінальні провадження за дії, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України). Такі агітатори «працювали» в Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську та Хмельницькому», – додали в СБУ.

Повідомляється, що стосовно виявлених 307 агітаторів СБУ передала дані в поліцію, 134 особи притягнуті до адміністративної відповідальності.

«Служба безпеки України закликає інтернет-користувачів бути пильними та приділяти особливу увагу безпеці в інтернеті, довіряти лише інформації з офіційних джерел. У черговий раз нагадуємо про кримінальну та адміністративну відповідальність за свідому дестабілізацію ситуації, у тому числі через інтернет», – йдеться в повідомленні.

Напередодні в СБУ повідомляли про викриття адміністраторів груп у соцмережах, які пропагували сепаратизм і переворот.