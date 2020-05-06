СБУ затримала агента російських спецслужб, який намагався отримати таємну інформацію про українські військові розробки

Контррозвідка СБУ затримала агента російського ФСБ, який намагався отримати таємну інформацію про вітчизняні військові розробки у ракетобудівній галузі.

«Співробітники СБУ встановили, що мешканець Луганщини за завданням російської спецслужби встановив контакти з військовослужбовцями ЗС України у районі проведення операції Об’єднаних сил, які мали доступ до відповідної документації. За передачу відомостей, що цікавлять російську сторону, агент запропонував військовим матеріальну винагороду, про що вони повідомили українську спецслужбу. Правоохоронці затримали агента 6 травня 2020 року під час спроби передачі месенджером представникам ФСБ РФ секретної технічної документації щодо сучасного ракетного комплексу», – мовиться у повідомленні СБУ.

Як зазначається, розголошення вказаних відомостей «могло завдати істотної шкоди обороноздатності нашої держави».

Затриманому повідомили про підозру за частиною 1 статті 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд має обрати йому запобіжний захід.