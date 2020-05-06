Із березня почастішали випадки кібератак із Росії на відомства з протидії COVID-19 в Україні – СБУ

Із березня поточного року побільшало кібератак проти відомств, які забезпечують боротьбу з COVID-19 в Україні, скерованих російськими спецслужбами, повідомила пресслужба СБУ.

«З початку карантину хакерські угруповання, зокрема, масово направляють на поштові скриньки державних установ електронні листи на тематику коронавірусу. До е-мейлів насправді прикріплені файли зі шкідливим програмним кодом, який активізується при відкриванні листа. Більшість хакерських атак скеровані російськими спецслужбами, які намагаються отримати віддалений доступ до комп’ютерів українських держорганів. Потім вони планують спотворювати чи знищувати дані, поширювати фейки нібито від імені держструктур, а також дискредитувати дії української влади. Загалом у січні-березні СБУ припинила роботу майже 2 тисяч веб-ресурсів, які хакери використовували для здійснення кібератак», – йдеться в повідомленні.

Російська сторона публічно не коментувала такі заяви СБУ.

За даними СБУ, наразі відкрито 117 кримінальних проваджень, у тому числі 42 – за фактами несанкціонованого втручання у роботу комп’ютерів, автоматизованих систем і комп’ютерних мереж.

Фахівці СБУ нейтралізували 103 кібератаки на інформаційні ресурси державних органів влади протягом першого кварталу 2020 року, додали у відомстві.

Загалом, за даними СБУ, за період дії карантинних заходів заблоковано понад 2,1 тисячі інтернет-спільнот із аудиторією понад 900 тисяч користувачів, викрито 301 інтернет-агітатора, які поширювали фейки про епідемію COVID-19.

Раніше голова СБУ Іван Баканов вніс до РНБО пропозиції продовжити санкції щодо російських соцмереж «Одноклассники» і «ВКонтакте» та інших російських ресурсів.