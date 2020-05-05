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05 травня 2020, Київ 18:15
Фотогалереї
Коронавірус у фото: вибрані фотографії про життя у час пандемії
05 травня 2020, 18:00
Пропонуємо вам підбірку деяких із найбільш красномовних світлин про життя під час пандемії коронавірусу від фотографів світових агенцій.
1
Новонароджене немовля в захисній масці перед від'їздом додому з пологового будинку під час спалаху коронавірусу (COVID-19) в Ханої, В'єтнам (REUTERS/Kham)
2
Поліцейські в масках на варті під час мітингу біля Міністерства охорони здоров’я в Києві. Мітингувальники дотримуються карантину. Людей здебільшого представляють манекени (REUTERS/Gleb Garanich)
3
Художник працює над великим муралом в Алмати (Казахстан), який присвячений усім, хто перебуває на передовій у боротьбі країни проти COVID-19 (Reuters/Pavel Mikheyev)
4
Жінка в масці для захисту від коронавірусу проходить повз моделі масок, виставлених у вікні Музею воскових фігур у Санкт-Петербурзі, Росія (AP/Dmitri Lovetsky)
5
Професійний регбіст Алекс Крейґ тренується на фермі батьків у Шотландії під час карантину (Reuters/Lee Smith)
6
Люди вишикувалися в чергу за безкоштовною їжею під час священного мусульманського місяця Рамадан на тлі карантину в місті Лахор, Пакистан (epa-EFE/Rahat Dar)
7
Одинокий афганець читає Коран у мечеті в Кабулі 4 травня під час карантинних заходів (Reuters/Omar Sobhani)
8
Пара цілується через маски. Дівчина повертається в Париж у перший день послаблення карантинних заходів у Бельгії (REUTERS/Yves Herman)
Коронавірус у фото: вибрані фотографії про життя у час пандемії
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