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05 травня 2020, Київ 18:15
Фотогалереї

Коронавірус у фото: вибрані фотографії про життя у час пандемії

Пропонуємо вам підбірку деяких із найбільш красномовних світлин про життя під час пандемії коронавірусу від фотографів світових агенцій.
Новонароджене немовля в захисній масці перед від&#39;їздом додому з пологового будинку під час спалаху коронавірусу (COVID-19) в Ханої, В&#39;єтнам (REUTERS/Kham)
1 Новонароджене немовля в захисній масці перед від'їздом додому з пологового будинку під час спалаху коронавірусу (COVID-19) в Ханої, В'єтнам (REUTERS/Kham)
Поліцейські в масках на варті під час мітингу біля Міністерства охорони здоров&rsquo;я в Києві. Мітингувальники дотримуються карантину. Людей здебільшого представляють манекени (REUTERS/Gleb Garanich)
2 Поліцейські в масках на варті під час мітингу біля Міністерства охорони здоров’я в Києві. Мітингувальники дотримуються карантину. Людей здебільшого представляють манекени (REUTERS/Gleb Garanich)
Художник працює над великим муралом в Алмати (Казахстан), який присвячений усім, хто перебуває на передовій у боротьбі країни проти COVID-19 (Reuters/Pavel Mikheyev)
3 Художник працює над великим муралом в Алмати (Казахстан), який присвячений усім, хто перебуває на передовій у боротьбі країни проти COVID-19 (Reuters/Pavel Mikheyev)
Жінка в масці для захисту від коронавірусу проходить повз моделі масок, виставлених у вікні Музею воскових фігур у Санкт-Петербурзі, Росія (AP/Dmitri Lovetsky) &nbsp;
4 Жінка в масці для захисту від коронавірусу проходить повз моделі масок, виставлених у вікні Музею воскових фігур у Санкт-Петербурзі, Росія (AP/Dmitri Lovetsky)
 
Професійний регбіст Алекс Крейґ тренується на фермі батьків у Шотландії під час карантину (Reuters/Lee Smith)
5 Професійний регбіст Алекс Крейґ тренується на фермі батьків у Шотландії під час карантину (Reuters/Lee Smith)
Люди вишикувалися в чергу за безкоштовною їжею під час священного мусульманського місяця Рамадан на тлі карантину в місті Лахор, Пакистан (epa-EFE/Rahat Dar)
6 Люди вишикувалися в чергу за безкоштовною їжею під час священного мусульманського місяця Рамадан на тлі карантину в місті Лахор, Пакистан (epa-EFE/Rahat Dar)
Одинокий афганець читає Коран у мечеті в Кабулі 4 травня під час карантинних заходів (Reuters/Omar Sobhani)
7 Одинокий афганець читає Коран у мечеті в Кабулі 4 травня під час карантинних заходів (Reuters/Omar Sobhani)
Пара цілується через маски. Дівчина повертається в Париж у перший день послаблення карантинних заходів у Бельгії (REUTERS/Yves Herman)
8 Пара цілується через маски. Дівчина повертається в Париж у перший день послаблення карантинних заходів у Бельгії (REUTERS/Yves Herman)

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